Tellynonpiangere, perchè Giorgio Campagnoli si chiama così a X Factor 2025: tutto parte dal soprannome dato da un amico…

Iniziamo a conoscere meglio i giovani artisti che saliranno sul palco questa sera – 23 ottobre 2025 – per i primi Live Show di X Factor 2025. Una prima puntata dove, tra i cantanti più attesi, spicca Tellynonpiangere alias Giorgio Campagnoli. La sua voce ha fatto breccia tra gli appassionati ovviamente anche nei giudici che, per l’appunto, lo hanno portato fino alle fasi conclusive delle audizioni dove l’ultima parola è stata poi di Jake La Furia che lo ha portato nel suo roster. La curiosità principale è per quello che sarà il suo cammino ma, non di meno, in molti si interrogano sul perchè Tellynonpiangere si chiama così; cosa c’è alla base del nome d’arte scelto da Giorgio Campagnoli a X Factor 2025?

Il perchè Tellynonpiangere si chiama così è strettamente legato a due aneddoti legati all’adolescenza di Giorgio Campagnoli, tra i protagonisti dei prossimi Live Show di X Factor 2025. Lui stesso, proprio in occasione delle audizioni, aveva raccontato: “Colpa di un mio amico, mi ha soprannominato così; era il personaggio di un film”. Come racconta Biccy, indagando tra le pellicole, spicca ‘Kids’ del ’95 dove c’è appunto un personaggio chiamato Telly interpretato da Leo Fitzpatrick.

Perchè Giorgio Campagnoli a X Factor 2025 si chiama Tellynonpiangere: auto-motivazione e passato difficile

Ma c’è un altro dubbio da sciogliere in merito al perchè Tellynonpiangere si chiama così: Giorgio Campagnoli – prossimo ad esordire ai Live Show di X Factor 2025 – negli appuntamenti precedenti aveva spiegato come il ‘non piangere’ fosse in qualche modo legato al bisogno di auto-motivarsi, forse anche in virtù del passato difficile da lui stesso raccontato, come riporta Biccy. “Ho vissuto con mamma e le mie sorelle fino a 6 anni, poi sono stato portato via dal mio Paese e sono andato in questa famiglia affidataria con la quale vivo da 16 anni”. Il giovane artista non ha ovviamente approfondito le ragioni, sottolineando anche come a quell’età per lui fosse difficile comprendere i reali motivi alla base. Al contempo, ha sottolineato di avere ancora un ottimo rapporto con la madre biologica con la quale ha contatti continui.