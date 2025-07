Novità per i fan di Temptation Island: Mediaset ha deciso di cambiare la programmazione dello show dell’estate con una mossa inaspettata ma strategica

A guidare il racconto, come da tradizione, c’è Filippo Bisciglia. Il conduttore romano, diventato un simbolo del programma, riesce a gestire le dinamiche tra le coppie con delicatezza e fermezza, senza mai scivolare nell’eccesso. Il suo stile sobrio ed empatico è uno degli elementi più apprezzati del format, che coniuga l’intrattenimento al racconto delle relazioni umane.

Bisciglia ha mantenuto salda la sua figura nel corso degli anni, dimostrandosi uno dei volti più solidi e riconosciuti della TV estiva. La sua presenza contribuisce alla continuità e all’identità del programma.

Il cambio di programmazione di Temptation Island

Nella settimana dal 21 al 27 luglio 2025, il celebre reality delle tentazioni andrà in onda due volte, per un totale di due puntate consecutive. Un evento raro per la trasmissione, che da sempre segue un ritmo settimanale cadenzato, ma che questa volta si concede un raddoppio per premiare l’affetto del pubblico e sfruttare il trend di ascolti in forte crescita.

A spingere Mediaset verso questa decisione è stato senza dubbio il successo straordinario delle prime puntate. L’edizione 2025 di Temptation Island ha conquistato il pubblico sin dall’esordio. La prima serata ha totalizzato 3,45 milioni di spettatori con uno share del 27,8%, mentre la seconda puntata ha fatto ancora meglio, raggiungendo i 3,70 milioni di spettatori e il 29,6% di share. Numeri importanti che confermano la forza del format ideato da Maria De Filippi e prodotto da Fascino.

Il raddoppio rappresenta dunque un premio per gli spettatori più affezionati e, al tempo stesso, una mossa strategica per consolidare il successo della rete in una fascia estiva generalmente meno competitiva. Il cambiamento prevede che Temptation Island vada in onda non solo giovedì 24 luglio, come da calendario, ma anche la sera precedente, mercoledì 23 luglio. Due serate consecutive che si preannunciano ricche di emozioni, colpi di scena e falò di confronto. La decisione è stata accolta con entusiasmo dal pubblico, che sui social ha espresso grande attesa per questo “doppio appuntamento” con le storie delle coppie protagoniste.

Va sottolineato che si tratta di un’eccezione: la settimana successiva tornerà il consueto appuntamento unico, con la finale fissata per giovedì 31 luglio. Mediaset ha quindi voluto concentrare l’attenzione in un momento cruciale del programma, sfruttando l’intensificazione del racconto per accompagnare lo spettatore verso il gran finale.