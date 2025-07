Temptation Island, un'esperta spiega lo straordinario successo del programma: cos'ha detto

In un periodo in cui i reality show fanno sempre più fatica a conquistare il pubblico, Temptation Island rappresenta una vera e propria eccezione. Nonostante sia in onda da oltre dieci anni, il reality di Canale 5 continua a intrattenere ogni estate milioni di spettatori, registrando ascolti record e confermandosi un fenomeno culturale. Il successo è tale che persino bar e locali organizzano vere e proprie “serate Temptation“, trasmettendo le puntate per i clienti, mentre gruppi di amici si danno appuntamento per guardarle insieme e commentarle in tempo reale.

Ma, qual è il segreto di tanto successo? A spiegarlo è la psicologa Ilaria Squaiella, che sulle pagine di Chi ha analizzato le ragioni per cui il format di Maria De Filippi riesce a rappresentare ancora così tanto il pubblico. Secondo l’esperta, la trasmissione mostra la realtà di moltissime coppie di lunga data: dai problemi di routine, ai tradimenti, fino alla mancanza di comunicazione. Di conseguenza, molti spettatori riescono a rivedersi in ciò che accade nel programma, anche solo in una frase o in una reazione.

Temptation Island: un’esperta spiega il successo del programma

Secondo quanto spiegato dalla psicologa Ilaria Squaiella sulle pagine di Chi, Temptation Island coinvolge così tanto anche perché dà del sollievo agli spettatori. “Le coppie in crisi possono farci sentire più leggeri. Il programma funziona come una valvola di sfogo: ci consola vedere che l’amore non è mai semplice per nessuno“, ha spiegato. Inoltre, il reality ci spinge anche a porci domande profonde sulle nostre relazioni, che spesso invece tendiamo a censurare nella vita quotidiana. In questo modo, si crea una sorta di comunità emotiva condivisa: “Ci fa entrare nelle vite degli altri per capire meglio la nostra“.

E cosa pensa, invece, la psicologa delle sette coppie protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island? Pur senza sbilanciarsi in vere e proprie previsioni sul loro futuro, Ilaria Squaiella ha descritto ogni coppia con delle parole chiave che ne riassumono l’essenza: Valentina e Antonio sono stati definiti i “disillusi”; Sonia B. e Simone gli “apatici”; Sonia M. e Alessio gli “impulsivi”; Lucia e Rosario sono stati visti come gli “insicuri”; Sarah e Valerio sono i “colpevoli”; Denise e Marco, invece, sono stati etichettati come gli “increduli”; infine Maria Concetta e Angelo sono i “diffidenti”.