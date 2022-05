Perché Temptation Island è stato cancellato?/ Problemi legati al format originale…

Temptation Island cancellato dai palinsesti: la decisione di Mediaset

Temptation Island non tornerà più in onda. Il fortunato reality di Canale 5 era scomparso dai palinsesti televisivi estivi. In molti i erano chiesti quali fossero le sorti di questo programma che aveva sempre totalizzato un buon numero di ascolti. L’indiscrezione aleggiava da tempo nei corridoi televisivi e il sito TvBlog aveva fatto sapere che il programma non sarebbe tornato in onda questa estate. Il popolare blog, specializzato nell’anticipare retroscena televisivi, non aveva però spento del tutto le speranze dei fedeli telespettatori: “Non è escluso che Temptation torni, con registrazione ad agosto in Sardegna e messa in onda successiva all’estate”.

Ora però TVBlog ha lanciato la bomba rivelando che il programma non andrà in onda nemmeno dopo l’estate: “Secondo quanto ci risulta, Temptation Island non andrà in onda neanche dopo l’estate”. Ignoti i motivi di questa decisione, visti gli ottimi ascolti che ha sempre registrato la trasmissione, ma pare che ci siano alcuni problemi legati al format originale. Smentito anche il rumor rilasciato dal Settimanale Chi secondo il quale al posto di Temptation Island sarebbe andato in onda un nuovo format. Niente nuovi programmi in vista dunque per Maria De Filippi e il suo team, al momento impegnati a registrare le ultime puntate di Uomini e donne.

Temptation Island chiude: che fine farà Filippo Bisciglia?

Temptation Island è stato uno dei programmi più attesi dell’estate. Qualche settimana fa il pubblico di Canale 5 ha potuto godersi un nuovo programma: Ultima Fermata. Lo show, simile a Temptation Island, è stato condotto da Simona Ventura e sembra aver interessato davvero molto i telespettatori, che hanno conosciuto le storie di alcune coppie in crisi. Il programma però ha registrato ascolti molti bassi e sono stati in molti a urlare al flop. Ora però Temptation Island non tornerà in onda. Tempo fa si era parlato di un mancato accordo tra la casa di produzione e la società che detiene i diritti internazionali del format e più si va avanti più il motivo sembra convincente.

Eppure il reality condotto da Filippo Bisciglia è sempre stato garanzia di ascolti estivi per Mediaset, oltre che un programma di tendenza, capace di far discutere ben oltre la trasmissione in sé. Sono in tanti a chiedersi come verrà rimpiegato Filippo Bisciglia considerando che il suo unico impegno televisivo era proprio quello di Temptation Island. Gli verrà proposto un nuovo format? Mediaset, quindi, ha scelto di rinunciare a questo prodotto di successo, puntando per questa estate, sulle repliche di vari show di successo come nel caso di “Michelle Impossibile”, che sarà riproposto tra giugno e luglio in prime time su Canale 5.











