Thais Wiggers spiega perché è finita la sua relazione con Teo Mammucari

Teo Mammucari e Thais Wiggers hanno avuto una storia d’amore iniziata nel 2006 e finita nel 2009. Da questa relazione è nata una bambina, Julia, che oggi ha 16 anni. Una storia, la loro, che è stata definita ‘travagliata’, ostacolata da una serie di incomprensioni e incompatibilità che, a quanto pare, durerebbero ancora oggi. “Siamo due persone dal carattere forte.”, ha raccontato Thais a Verissimo, spiegando come questo sia stato spesso alla base di scontri che hanno poi reso la relazione “turbolenta”.

Thais Wiggers, chi è la modella brasiliana: in Italia dal 2004/ Il ritorno in Brasile dopo la nascita di Juli

E infatti, la loro storia d’amore non ha retto a questi scossoni. Anche se l’amore tra loro, al momento della separazione, era ancora presente, l’incompatibilità di carattere li ha portati ad allontanarsi definitivamente. Tuttavia, Thais ha rivelato che gli scontri col suo ex non mancano e nascono soprattutto per la gestione del tempo con la loro figlia.

Teo Mammucari, ex fidanzato di Thais Wiggers e figlia/ "Non ho visto Julia per tre anni". E la ex rettifica

Thais Wiggers: “Teo? Anni di distorsione dei fatti!”

Nell’ultima intervista rilasciata a Verissimo, facendo riferimento al monologo fatto da Teo Mammucari alle Iene e a uno fatto durante uno spettacolo teatrale, Thais Wiggers ha rivelato: “Io vengo sempre dipinta come la cattiva da lui, e non è la mia immagine, non sono i miei comportamenti e non è quello che io ho fatto come mamma. Io so come stanno le cose, così come chi è stato vicino a me e come sa mia figlia. Anni di distorsione dei fatti!” Anche l’ormai celebre episodio dell’intervista a Belve di Mammucari, è stato, secondo l’ex compagna, una dimostrazione di quanto sia difficile dialogare con lui. Altro motivo alla base della loro separazione e degli scontri che i due vivono ancora oggi, secondo le parole della modella.