Adriano Celentano e Teo Teocoli hanno interrotto il loro rapporto di amicizia e ora non si parlano più. Ecco cosa è successo tra di loro.

Teocoli è sempre stato un grande imitatore e, nel corso degli anni, ha interpretato ironicamente diversi personaggi televisivi. Il più famoso è stato Adriano Celentano, con cui c’è stata anche un’amicizia fraterna durata moltissimo tempo, e terminata poco dopo la serie evento Adrian, ideata dal cantante e poi interrotta dopo diverse puntate. I due hanno ad un certo punto interrotto i rapporti, e a parlarne è stato proprio lo stesso Teo nel corso di un’intervista rilasciata per il talk show Domenica In di Mara Venier.

Michele Morrone, la rivelazione hot a Belve: "Ho un tatuaggio nelle parti intime"/ Di cosa si tratta

Perché Adriano e Teo non si parlano più? Solamente ora, dopo anni, è uscita fuori tutta la verità a riguardo.

Cosa è successo tra Celentano e Teocoli

L’imitatore è stato di recente ospitato nello studio televisivo di Domenica In, il talk show domenicale di Mara Venier in onda ogni settimana su Rai 1 e che ha visto – la scorsa domenica – la messa in onda della puntata conclusiva di questa stagione. In quella occasione, Teo Teocoli ha appunto raccontato qualche dettaglio sulla serie animata Adrian, che è stata all’epoca un flop e che ha ricevuto diverse critiche da parte dei giornalisti e dei content creator.

Riccardo Mandolini, figlio di Nadia Rinaldi, concorrente dell'Isola dei Famosi 2025?/ Spunta il retroscena

“Ci fu la catastrofe con Adrian” – ha ammesso il comico – “Adriano voleva che io lo imitassi però questa volta non doveva essere un’imitazione ma dovevo essere proprio lui. Non si poteva fare, secondo me era una truffa, le persone potevano accorgersene. Lui voleva solo commentare il cartone animato, non voleva apparire”.

La fine della loro amicizia

Da quel momento i due non si sono più parlati. Adriano Celentano ha lavorato alla serie per più di 10 anni, tanto che quando lui chiedeva alle sue figlie come stesse il papà, loro rispondevano che lo vedevano ormai solo di spalle. “L’amicizia con Adriano mi manca molto” – ha continuato, affermando anche di averlo visto l’ultima volta tre anni fa. Si sono incontrati con Gianni Morandi e si sono divertiti molto, ridendo tutta la sera come bambini e come facevano un tempo.

Fiammetta Cicogna ritrova l'amore con Jack Dorsey/ Baci passionali tra l'attrice e il creatore di Twitter

A tal proposito, Celentano era anche intervenuto pubblicamente lo scorso anno per rispondere all’amico Teocoli. “Ciao Teo, ma cos’è questa storia?” – aveva scritto lui su Instagram – “Ho letto sui giornali che tu soffri perché è da 5 anni che io non rispondo alle tue telefonate…ma se io non rispondo è perché ti voglio bene! Come fai a non capirlo? Tu non devi essere triste, se no poi mi intristisco anch’io… Ricordi quante risate… e le più eclatanti erano proprio quando a sbagliare ero io che avevo scritto il copione, e non tu… Avresti dovuto vedere la tua faccia…quindi chiama pure se vuoi tanto io non ti rispondo“.