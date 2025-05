Perché Terence Hill ha lasciato Don Matteo 13? L’attore rompe il silenzio: “Bocciata la mia proposta”

A partire da questa sera, giovedì 22 maggio 2025, su Rai1 torna in onda Don Matteo, si tratta delle repliche della tredicesima stagione, la stagione in cui c’è stato il passaggio di testimone da Terence Hill a Raoul Bova, Don Matteo dopo 22 anni e dodici edizioni lascerà il posto a Don Massimo, cambio epocale e rischioso di rotta dunque, ma perché Terence Hill ha lasciato Don Matteo 13? A rispondere a questa domanda all’epoca era stato lo stesso attore in un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni.

Anticipazioni Don Matteo 13 prima puntata 22 maggio 2025: location e trama/ Festa per 40 anni di sacerdozio!

Durante l’intervista al settimanale Terence Hill ha confessato che la scelta di lasciare Don Matteo non è stata sua, lui avrebbe voluto continuare a recitare, ma con tempi meno pressanti, dodici ore al giorno di set per diversi mesi, dormendo solo cinque ore a notte non erano più realizzabili ed ha fatto alla Rai diverse proposte che non sono state accettate. “Avevo proposto di fare quattro film l’anno, sul modello del Commissario Montalbano” ha rivelato Terence aggiungendo poi che la Rai non ha accettato la sua proposta per ottimizzare i costi. Tuttavia l’attore ha ammesso di non aver nessun rancore con nessuno, ogni cosa ha un inizio ed una fine e lui al suo Don Matteo ha dato tutto quello che poteva dare.

Amato attore di Don Matteo "tradisce" i fan e va nel cast Il Paradiso delle signore 10

Cambio testimone a Don Matteo 13: via Terence Hill arriva Raoul Bova ma è una sfida vinta

Spiegato nel dettaglio perché Terence Hill ha lasciato Don Matteo 13 non resta che ricordare che l’addio del suo personaggio di Don Matteo nella serie incentrata su di lui ha comportato uno stravolgimento della trama, lo storico prete è partito in Missione ed al suo posto è arrivato un nuovo protagonista impersonato da un attore amato e conosciuto. La scelta è ricaduta su Raoul Bova nelle vesti di Don Massimo, un prete dal passato oscuro e misterioso accolto dalla comunità con diffidenza.

Come hanno accolto i telespettatori l’arrivo di Don Massimo-Raoul Bova? Nonostante il pesante paragone e l’affetto verso un personaggio e un attore che per 22 anni è entrato nelle loro case, l’accoglienza è stata ottima. Gli ascolti della tredicesima stagione, ma anche della quattordicesima, sono stati molto più che positivi, con una media del 30% di share e l’ultima puntata andata in onda il 26 maggio 2022 ha segnato un vero e proprio record con uno share del 34.3% e 6.186.000 spettatori. Ascolti che hanno reso certa la quattordicesima stagione, andata in onda nei mesi scorsi e la quindicesima che è certo si farà.



Quando va in onda Doc 4 Nelle tue mani, anticipazioni/ Slitta ancora la data d'inizio: parlano sceneggiatori