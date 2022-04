Perché Terence Hill ha lasciato Don Matteo?/ “Non avrei potuto dare altro”

Terence Hill: addio a Don Matteo dopo 22 anni

Terence Hill ha detto addio (o forse arrivederci) a Don Mateo. La quarta puntata della tredicesima stagione di “Don Matteo” segna la fine di un’epoca: sarà l’ultima apparizione dell’attore veneto nei panni del prete-detective dopo più di 250 episodi e 22 anni. Dalla prossima puntata, in onda mercoledì 28 aprile, arriverà Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, in qualche modo legato al passato di Don Matteo. “Terence Hill è stata l’anima di Don Matteo”, ha detto Luca Bernabei, amministratore delegato della Lux Vide, nel corso della conferenza di presentazione della tredicesima stagione tenutasi il 25 marzo 2022. Ma perché Terence Hill ha deciso di lasciare Don Matteo? Sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, l’attore ha spiegato le ragioni del suo addio: “In realtà non volevo smettere di fare Don Matteo. Avrei solo voluto farlo in maniera diversa perché i tempi del set erano molto impegnativi. Durante le riprese di questa ultima stagione, le giornate di lavoro erano lunghissime, dormivo cinque ore per notte”.

Don Matteo 13/ Anticipazioni puntata 21 aprile: visite a sorpresa per Marco e Anna

Perché Terence Hill ha lasciato Don Matteo?

Terence Hill ha rivelato di avere proposto alla produzione di adottare il modello della serie Il Commissario Montalbano: “Avevo proposto di fare quattro film all’anno. Purtroppo la mia idea non è stata accettata dalla Rai che, per ottimizzare i costi, ha bisogno della serie lunga”. Così è arrivato l’addio, ma senza alcun rimpianto da parte di Terence Hill: “Al personaggio non avrei potuto dare altro. Tutte le cose hanno un inizio e hanno una fine, ed è giusto così”.

Don Matteo 13, video ultima scena di Terence Hill/ "Dice" addio a Natalina e...

Anche Jess Hill, primogenito dell’attore, ha parlato dei motivi che hanno spinto il padre a lasciare la fortunata fiction: “Papà sente il bisogno di dedicarsi ad altro e anche di trascorrere più tempo con mia mamma. Papà non è più un ragazzino, anche se sembra infaticabile. Farà altre cose, meno impegnative. Questo ultimo anno ha rinsaldato ancora di più il loro amore. Sono stati in casa, sempre insieme, per il Covid. E accanto a mia madre ora mio padre è pronto a lasciare la tonaca di Don Matteo”, ha detto in un’intervista a Il fatto quotidiano.













© RIPRODUZIONE RISERVATA