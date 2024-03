Perchè Terra Amara non va in onda oggi/ Cambia il palinsesto, la soap turca “trasloca” in prima serata

La serie turca non andrà più in onda il pomeriggio: cambia il palinsesto

I fan di Terra Amara, abituati al consueto appuntamento con la soap tutti i pomeriggi alle 14.10 su Canale 5, rimarranno delusi. Mediaset ha cambiato il palinsesto e la serie turca non andrà in onda oggi, come di consueto. La storia d’amore tra Züleyha e Mehmet sta per giungere al termine con la fine della quarta stagione.

Per questo motivo, Mediaset ha deciso di allungare l’attesa dei telespettatori affezionati e non mandare più in onda la soap nel pomeriggio di Canale 5. La serie turca, infatti, lascerà spazio alla fiction Endless Love, lo sceneggiato al cui centro c’è la storia d’amore tra Nihan e Kemal. Quando andrà in onda, dunque, Terra Amara?

Terra Amara, quando tornerà in onda la serie?

I fan della serie turca, però, non devono preoccuparsi. Come riporta Superguidatv: “Quando ritroveremo Züleyha & Company? I fedelissimi della serie turca possono comunque stare tranquilli visto che Terra Amara “trasloca” nella prima serata del venerdì e nel pomeriggio della domenica, dove prenderà il posto di Amici, il programma di Maria De Filippi che dal 10 marzo lascia la versione pomeridiana per quella serale.”

I telespettatori della soap turca possono, dunque, dormire sonni tranquilli. Lo sceneggiato dagli affascinanti intrighi si sposta in prima serata il venerdì e nel pomeriggio della domenica. Nessuna rinuncia, dunque, solo una piccola variazione che se da un lato risulta deludente lascia spazio a serate ricche di suspense e di dinamiche interessanti. Züleyha e Mehmet torneranno molto presto, non rimane che attendere gli ultimi appuntamenti che anticipano il grande finale di stagione. Cosa accadrà tra i protagonisti?

