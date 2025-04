Perché The Couple oggi non va in onda: salta la puntata per la morte di Papa Francesco

Cancellata la puntata di questa sera di The Cuople, lunedì 21 aprile 2025, la morte di Papa Francesco ha stravolto i palinsesti Rai e Mediaset mettendo in programmazione edizioni speciali dei Tg, film incentrati sul Pontefice ed approfondimenti. Il perché The Couple oggi non va in onda è dovuto alla morte del Pontefice. La notizia del Santo Padre ha sconvolto milioni di fedeli, e non solo, in tutto il mondo, molto amato e figura spirituale di riferimento la sua morte ha lasciato un profondo vuoto nella Chiesa cattolica. Papa Francesco è morto ed ovviamente le programmazioni sia Rai che Mediaset verranno stravolte.

E pochi minuti fa il sito Blogtvitaliana.it è stato uno dei primi ad annunciare che The Couple oggi non andrà in onda. La terza puntata del reality show di Canale5 condotto da Ilary Blasi con opinionisti Francesca Barra e Luca Tommassini salta. Una scelta che non lascia stupiti, la morte del Pontefice è un evento importante, oltreché tragico, che comporta la variazione dei programmi sulla rete ammiraglia Rai salta infatti anche Ulisse Il piacere della scoperta con uno speciale su Istambul La città che visse tre volte per lasciare spazio ad uno speciale sul Pontefice.

Salta la puntata di questa sera di The Couple: al suo posto uno Speciale del Tge5 dedicato a Papa Francesco

Salta The Couple su Canale5, la terza puntata che avrebbe dovuto essere trasmessa questa sera non andrà in onda per lasciare spazio ad uno Speciale del TG5 dedicato alla morte di Papa Francesco. Al posto del reality condotto da Ilary Blasi, quindi, andrà in onda un approfondimento sulla figura del Pontefice, con aggiornamenti, testimonianze e momenti significativi del suo pontificato. E non è tutto perché The Couple è stato sospeso anche su Mediaset Extra dove h24 veniva trasmessa la diretta del programma. Al momento non è chiaro se riprenderà nei prossimi giorni.