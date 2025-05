Oggi, 7 maggio 2025, The Family non andrà in onda su Canale 5. Com’è noto, la seconda stagione della popolare soap opera turca viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle 16:50, continuando a registrare ottimi ascolti. Dunque, anche in questo mercoledì il pubblico si aspettava una nuova puntata della fiction per continuare a seguirne le avventure. Tuttavia, la programmazione subirà una variazione: al suo posto, andrà in onda uno speciale del TG5 dedicato alla prima giornata del Conclave 2025. Lo speciale, intitolato TG5- Aspettando la fumata bianca, si è appropriato della fascia che va dalle 16.15 alle 18.45.

Beatrice Luzzi spiazza Signorini: "GF? Mi piacerebbe condurlo con te"/ Lui: "Non arriveremmo alla 3° puntata"

Alla conduzione troviamo di nuovo Cesara Buonamici, che seguirà in diretta tutti gli sviluppi. In studio, al suo fianco, ci saranno poi Mons. Walter Insero, lo storico Giovanni Maria Vian e Mons. Vincenzo Paglia per commentare i momenti più significativi della giornata. La serie turca non è l’unico programma Mediaset a subire variazioni oggi. Sono infatti rimandati a domani, giovedì 8 maggio, anche gli appuntamenti con il daytime di Amici 24, la striscia quotidiana di The Couple e la diretta di Pomeriggio Cinque.

Cesara Buonamici spiazzata da Shaila Gatta al Grande Fratello/ "Io non riesco a capirti"

The Family torna giovedì 8 maggio su Canale 5: le anticipazioni

Ma, adesso cosa accadrà nelle prossime puntate di The Family, in onda su Canale 5 giovedì 8 e venerdì 9 maggio alle 16.50? Prima di tutto, ci sarà una svolta importante nella lunga battaglia di Hulya contro Leyla. Le macchinazioni di Hulya sono state ormai smascherate, soprattutto agli occhi di Aslan e Devin. Di conseguenze, questi ultimi hanno deciso di unire le forze per fermare la donna e proteggere Leyla, ingiustamente rinchiusa in carcere affinché la madre possa ottenere la custodia dei suoi figli. In particolare, Aslan ha già escogitato un piano per dare giustizia alla sorella.

Cesara Buonamici: "Chiara Cainelli? Gode molto della vicinanza a Zeudi"/ Luzzi: "Doveva entrare subito!"

Non solo, il capofamiglia ha scoperto il coinvolgimento di Ibrahim nelle bugie di Hulya e vuole assolutamente vendicarsi, rischiando di perdere il controlla. Nel frattempo, ci sarà una reunion di famiglia nella nuova dimora dei Soykan. Ibrahim, proprio come promesso, ha aiutato Hulya a ricostruire ciò che aveva perduto. Peccato che nessuno sospetti che Aslan intenda sfruttare proprio quell’occasione per dare inizio alla sua vendetta. Durante la riunione, infatti, lancerà un’accusa pubblica contro i tradizioni, smascherando tutti i loro inganni.