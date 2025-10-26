L'eliminazione di Tommaso dalla scuola di Amici 25 fa esplodere la polemica sul web: pioggia di commenti contro tale scelta.

Prima polemica per Amici 25 a causa di un’eliminazione che il pubblico non sta gradendo per le modalità con cui è avvenuta. A scatenare tutto è stata l’eliminazione di Tommaso, entrato nella scuola perché voluto dalla maestra Alessandra Celentano. Emanuel Lo, infatti, sin dalla prima puntata, ha sempre avuto dubbi sul suo talento, sia tecnico che fisico, mettendolo più volte in discussione. La Celentano, tuttavia, ha sempre difeso il proprio allievo che, durante le varie esibizioni, ha dimostrato i miglioramenti fatti dopo poche settimane di scuola.

Perché Angelina Mango non è ad Amici 25? Omaggio di Maria De Filippi ma lei non c'è/ Come sta la cantante

Nella puntata del pomeridiano di Amici 25 in onda oggi, domenica 26 ottobre 2025, tuttavia, tutto cambia. Tommaso, infatti, è costretto a lasciare la scuola ma a differenza di Matilde e Frasa che hanno perso le rispettive sfide, il ballerino non ha dovuto affrontate alcuna sfida. La sua, dunque, è stata un’eliminazione d’ufficio che sta facendo discutere sui social.

Chi è Pierpaolo di Amici, lettera choc: "Mi faccio schifo"/ "Quando sono entrato pensavo mi odiassero tutti"

Tommaso eliminato da Amici 25: il pubblico lo difende

Come fanno sapere le anticipazioni di Superguidatv, nel corso della puntata pomeridiana di Amici 25 di oggi, Alessandra Celentano manderà definitivamente via Tommaso che sarà così eliminato dalla scuola. L’insegnante spiegherà di non volerlo illudere e di essersi resa conto, dopo un mese di scuola, che non può reggere il confronto con gli altri ballerini.

Un’eliminazione che, tuttavia, sta facendo infuriare il web che, dopo la diffusione della notizia, ha cominciato a difendere il ballerino. “Eliminato Tommaso dopo che nell’ultima puntata a cui ha partecipato, è arrivato primo in classifica giudicato da una prima ballerina“, scrive una ragazza. “Nera a vedere queste cose. L’altra settimana Tommaso migliorava tantissimo a vista d’occhio, ora non poteva migliorare e poi hanno portato gente che non sapeva ballare al serale, uno diplomato in una delle migliori accademie del mondo no”, aggiunge un’altra.

Amici 25/ Anticipazioni e diretta puntata 26 ottobre 2025: Emma Marrone, Trigno e Rossella Brescia ospiti