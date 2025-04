Anticipazioni Mare Fuori 5: perché Tommaso ha salvato la vita a Rosa Ricci? Manuele Velo spiega il motivo

Sta andando in onda su rai1 una nuova puntata di Mare Fuori 5, continuano le vicende dei ragazzi e delle ragazze chiusi nell’IPM di Napoli tra voglia di riscatto e criminalità. Su RaiPlay dal 26 marzo sono disponibili tutti gli episodi e chi li ha visti ha assistito al finale di stagione choc. A coloro che non vogliono sapere come finisce Mare Fuori 5 sconsigliamo di continuare la lettura dell’articolo. A tutti gli altri invece forniamo lo spoiler sul finale di stagione. Rosa Ricci e Tommaso sono al Luna Park dove anni prima è morto Eugenio, il fratello di Tommaso ucciso accidentalmente durante una stesa.

Tommaso rivela a Rosa di sentirsi in colpa e proprio mentre la Ricci lo invita a non perdonarsi una persona irriconoscibile si avvicina per sparargli ma il ragazzo si frappone per prendere una pallottola al posto suo. A distanza di tempo il giovane attore che lo impersona, Manuele Velo, ha rivelato un retroscena, perché Tommaso ha salvato la vita a Rosa Ricci in Mare Fuori 5. “Tommaso, dopo aver scoperto che Ciro ha ordinato la stesa nella quale è morto Eugenio, rimane spiazzato e non sa più che fare. Cerca vendetta, ma alla fine salva Rosa prendendosi un proiettile al suo posto. Lo fa perché sa che è l’unico modo per perdonarsi, visto che in quello stesso posto, anni prima, era morto suo fratello. Facendo così, si prende il proiettile che avrebbe voluto prendersi per lui.”

Tommaso muore in Mare Fuori 5? Manuele Velo sibillino: “Chissà”

La scena finale della fiction di Rai2 è davvero toccante, Tommaso muore in Mare Fuori 5? Le anticipazioni rivelano che dopo essere stato colpito dal proiettile per salvare la vita a Rosa Ricci crollerà a terra e mentre la Ricci sarà disperata e triste per la sua sorte, Tommaso rivedrà in lei il fratellino morto Eugenio. Se a ciò si aggiunge un post Instagram del giovane attore che sembrava proprio un messaggio di addio non sembrano esserci dubbi sul fatto che Tommaso muore in Mare Fuori 5. Tuttavia durante l’intervista a Fanpage.it, Manuele Velo si è dimostrato sibillino. Alla domanda “Però non è detto che sia morto.” ha risposto ridendo: “Chissà”