Clamorosa assenza a Domenica In! Tony Effe non si è presentato nel salotto di Mara Venier il giorno dopo il Festival di Sanremo 2025. Il cantante a differenza di tutti gli altri colleghi come Fedez, Elodie, Lucio Corsi, Noemi e via dicendo, non ha fatto il suo ingresso in puntata. Ma per quale motivo? Le ipotesi che circolano nelle ultime ore sono tantissime, una fra queste il fatto che Tony Effe potrebbe aver lasciato Sanremo appena dopo il festival e che non abbia voluto nemmeno aspettare di leggere la classifica del vincitore.

Video Damme ‘na mano e significato testo canzone di Tony Effe a Sanremo 2025/ “Trap sanremese”

Che il cantante non abbia preso bene la non-vittoria alla kermesse? Secondo quanto annunciato dai conduttori di Rai Radio 2, il trapper ha subito raggiunto la città di Roma, “sfinito dopo questa settimana intensa“. Successivamente, però, sono arrivate altre ipotesi sulla sua assenza a Domenica In nella puntata del 16 febbraio. Alcuni, come il Messaggero e Striscia La Notizia hanno diffuso il rumor di una lite con Elodie, insieme alla quale ha duettato nella serata delle cover. La causa del litigio sarebbe stata uno strappo al vestito della cantante, calpestato durante l’uscita.

Tony Effe ed Elodie hanno litigato a Sanremo 2025?/ Il presunto ‘sgarro’ alla cantante prima dell’esibizione…

Tony Effe assente a Striscia La Notizia, spuntano le ipotesi: “Paura del confronto con Elodie”

Secondo alcuni Tony Effe avrebbe avuto uno screzio con Elodie, che si sarebbe infuriata nella serata cover per il suo vestito rovinato. Come suggerisce Striscia La Notizia, si tratterebbe di una reazione decisamente comprensibile dato il contesto e il clima agitato della finale. Secondo alcuni fan, l’assenza di Tony Effe da Domenica In sarebbe data anche dalla paura di un confronto con la cantante di Dimenticarsi alle 7, anche se dobbiamo precisare che quest’ultima ha smentito tutto nel salotto di Mara Venier, litigando in modo acceso con Davide Maggio. Dove sta la verità? Lo scopriremo prestissimo!