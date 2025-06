Perché Tradimento non va in onda prossima settimana, 27 giugno: cancellata la prima serata, al suo posto arriva La forza di una donna: palinsesti stravolti

Perché Tradimento non va in onda la prossima settimana, cancellata la prima serata: la drastica decisione di Mediaset

Brutte notizie per i fan della dizi turca di successo di Canale5 con protagoniste Guzide e Oylum, Mediaset ha deciso di stravolgere la sua programmazione con un nuovo calendario e di cancellare la prima serata del venerdì con ben tre episodi. Perché Tradimento non va in onda la prossima settimana, venerdì 27 giugno 2025? Il motivo è presto detto, si tratta di una precisa scelta di Mediaset per preservare una delle sue soap più di successo che ottiene non solo nel daytime ma soprattutto nella prima serata degli ottimi ascolti.

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 23 giugno 2025/ Rosa si dichiara a Pino, Alberto cerca il figlio

Scendendo nel dettaglio, infatti, Tradimento, dopo la fine di Endless Love, è una delle dizi turche di punta di Canale5, la storia del giudice Guzide e di tutti i protagonisti che lottano quotidianamente con intrighi, imbrogli, verità nascoste e, appunto come sottolinea il titolo, tradimenti appassiona il pubblico di Canale5. Gli ascolti di Tradimento sono ottimi, le puntate in prima serata registrano una media di 2.283.000 spettatori con uno share del 14.9% e dunque adesso che si va incontro all’estate, Canale5 ha deciso di preservarla fino a settembre ed ecco spiegato perché Tradimento non va in onda la prossima settimana, venerdì 27 giugno 2025.

La forza di una donna, anticipazioni 23 giugno 2025/ Bahar disperata, Hatice trova Sirin in fin di vita

Tradimento cancellata dalla prima serata, La forza di una donna va in onda al suo posto: stravolgimenti in corso

A partire dalla prossima settimana Tradimento seguirà un nuovo calendario, cancellata la puntata in prima serata con ben tre episodi, andrà in onda soltanto nel daytime, dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10 e nel weekend dalle 15.30 circa. Tuttavia va specificato che questa impostazione non sarà definitiva perché a partire da luglio, anche se ancora non vi è la data precisa, la dizi turca non andrà in onda neanche nel daytime e tornerà direttamente a settembre con i nuovi episodi. Al suo posto andrà in onda una nuova dizi turca.

Anticipazioni Beautiful, 21 giugno 2025/ Eric ha un malore alla festa, il Forrester finge di stare bene

A questo punto non resta che ricordare cosa va in onda al posto di Tradimento a partire da venerdì prossimo, ebbene ci sarà un raddoppio. Venerdì 27 giugno 2025 a partire dalle 21.35 andrà in onda La forza di una donna con ben tre episodi, la soap racconta la storia di Bahar una giovane donna solo e con due figli piccoli da crescere che ha perso il marito. Tutto cambia però quando scopre che il marito in realtà è vivo e da li inizieranno una serie di peripezie ed ostacoli che la metteranno a dura prova e che terranno gli spettatori con il fiato sospeso.