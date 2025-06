Perché Tradimento non va in onda oggi, 2 giugno 2025: palinsesto stravolto per la Festa della Repubblica

L’amatissima soap turca di Canale 5, “Tradimento”, non andrà in onda oggi, 2 giugno 2025. In occasione della Festa della Repubblica, infatti, cambia il palinsesto Mediaset e una delle fiction più amate dagli italiani non allieterà il pomeriggio degli spettatori, la rete ha deciso di preservare una delle sue dizi turche più di successo. Salta, dunque, il consueto appuntamento: per questa ragione chi la segue sempre con amore dovrà attendere ancora qualche giorno prima di scoprire come evolveranno le vicende della famiglia turca. Comunque, nella giornata di oggi, Mediaset ha deciso di trasmettere Beautiful e raddoppiare l’appuntamento con un’altra serie turca, “The Family”. Niente paura però per i fan di “Tradimento”, che potranno tornare a seguire le vicende di Tolga e Oylum già da domani, ovvero il 3 giugno 2025.

Anticipazioni Beautiful, 3 giugno 2025/ Ridge fa una sorpresa a Brooke, i due ricordano importanti momenti

Svelato perché Tradimento non va in onda oggi, facciamo un passo indietro riassumiamo dove siamo rimati nella trama. Nella puntata di ieri, 1 giugno 2025, abbiamo visto che Tolga arriva a casa di Mualla con venti uomini armati, chiedendo Oylum di seguirlo. Lei, però, si rifiuta. Più avanti in mezzo alle loro questioni entra anche Guzide, che chiede all’uomo di lasciar stare la famiglia e di non cercarla più. Cosa succederà, invece, nella puntata che andrà in onda domani? Le anticipazioni Tradimento infatti svelano che dopo gli ultimi colpi di scena, infatti, i telespettatori non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà tra i protagonisti della serie tv turca.

Katherine Kelly Lang: "Non mi stancherò mai di Brooke in Beautiful"/ "Mi piacerebbe vivere in Italia"

Tradimento torna in onda domani: cosa succederà il 3 giugno 2025

Spiegato perché Tradimento non va in onda oggi e che torna in onda domani, scopriamo come cambia il palinsesto di Canale5 di oggi pomeriggio, 2 giugno 2025, subirà delle variazioni. Innanzitutto si allunga Beautiful, della longeva soap americana verranno trasmessi ben tre episodi a partire dalle 13.48 fino alle 14.41 circa. Subito dopo andrà in onda un breve striscia daytime dell’Isola dei famosi ed a seguire verranno trasmesse le nuove puntate de The Family, tre episodi dalle 15.00 alle 17.05 circa. Il pomeriggio di Canale5 continua con Myrta Merlino al timone di Pomeriggio 5 nonostante la giornata festiva ed il quiz di Gerry Scotti Caduta Libera.

John McCook: "Il mio Eric non lascerà Beautiful"/ "È stato il coronamento della mia carriera"

stando alle anticipazioni Tradimento, Guzide si sfogherà con Ozan in merito all’accaduto. Oylum, invece, arriverà in ospedale con il cuore in gola e la paura di scoprire che Kahraman sia morto. Fortunatamente non è così e lei, con il cuore in gola, correrà ad abbracciarlo. Queste sono solo alcune delle cose che succederanno domani nella nuova puntata della serie turca che ogni giorno tiene incollati davanti alla tv milioni e milioni di spettatori, che non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà. Appuntamento, allora, a domani alle 14.45 circa su Canale5 per andare a capire come evolveranno le cose tra i protagonisti.