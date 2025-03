Perché Tradimento non va in onda oggi in prima serata, domenica 30 marzo? Palinsesto stravolto

Cambiamenti in vista in casa Mediaset ed a farne le spese, come spesso accade, sono le dizi turche. Perché Tradimento non va in onda oggi in prima serata, domenica 30 marzo? Il motivo è presto detto, Canale 5 ha deciso di lasciare spazio a Lo Show dei Record, programma condotto da Gerry Scotti che, nonostante gli ascolti non entusiasmanti per usare un eufemismo, continua ad andare in onda ogni stagione televisiva. La sfida del venerdì sera contro la corazzata di Antonella Clerici The Voice Senior si è dimostrata fallimentare e così Canale 5 ha deciso di correre ai ripari spostando il programma incentrato sui primati mondiali nella domani sera.

Tuttavia, i tanti affezionati della dizi turca possono stare tranquilli perché si tratta solo di uno spostamento e non di una cancellazione, quando torna in onda Tradimento? Innanzitutto dal lunedì al venerdì continueranno ad andare in onda come di consueto gli episodi a partire dalle 14:10 circa. Immutata resta anche la fascia pomeridiana del weekend con le puntate da due episodi ciascuno a partire dalle 15.15 circa fino al lasciare la linea a Silvia Toffanin ed il suo Verissimo. E non è tutto perché Tradimento continuerà anche ad andare in onda in prima serata, ogni venerdì su Canale5 a partire dalle 21.30 circa. Del resto le vicende della giudice Guzide e della sua famiglia fanno incetta di ascolti e dunque Mediaset non ha alcun interesse a stopparla.

Quando torna in onda Tradimento? Anticipazioni puntata del 31 marzo 2025: Oylum in ospedale

Svelato perché Tradimento non va in onda oggi in prima serata e quando tornerà in onda non resta che rivelare le anticipazioni Tradimento per la prossima puntata, lunedì 30 marzo 2025. Le trame entreranno sempre più nel vivo e protagonista assoluto sarà l’amore tormentato tra Oylum e Tolga. Quest’ultimo andrà a trovare in ospedale Oylum per rivelarle i suoi sentimenti ma rimarrà amareggiato e sconvolto quando vedrà la figlia di Guzide in compagnia di Behram. A questo punto Tolga deciderà di raggiungere Selin. E non è tutto perché dagli spoiler si scopre che Oylum sarà sempre più nei guai, il video che la vede coinvolta nell’incendio del taxi diventerà virale e, dopo averlo visto. Tolga farà un ulteriore passo indietro e deciderà di tornare da Oylum.