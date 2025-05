Perché Tradimento slitta questa sera 30 maggio 2025: quando va in onda la puntata e quanti episodi?

Programmazione stravolta per Canale5, i fan della dizi turca con protagonista l’attrice Vahide Percin dovranno pazientare perché Tradimento slitta questa sera 30 maggio 2025. Mediaset ha deciso di trasmettere in via del tutto eccezionale la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne nella prestigiosa fascia della prima serata facendo di fatto slittare la messa in onda della dizi turca. A partire dalle 21.20 circa, infatti, sulla rete ammiraglia Mediaset andrà in onda la puntata speciale del dating show condotto da Maria De Filippi con il momento della fatidica scelta tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato del tronista.

A questo punto dunque, in molti si chiedono quando va in onda Tradimento questa sera, venerdì 30 maggio 2025? A che ora è prevista la messa in onda della soap? Innanzitutto i tanti fan possono stare tranquilli perché la soap non è stata cancellata, tuttavia, questa sera andrà in onda solo un episodio di Tradimento e non i consueti tre previsti per le altre puntate. Tradimento andrà in onda a partire dalle 23.20 circa fino a 00.30. La scelta di far slittare la soap e mandare in onda solo un episodio, tuttavia, ha già fatto storcere il naso ai tanti appassionati, delusi dal trattamento riservato alla dizi turca.

Anticipazioni Tradimento puntata di questa sera: quando va in onda e nuova programmazione

Svelato quando va in onda Tradimento e perché slitta la puntata di questa sera in seconda serata, non resta che rivelare le anticipazioni Tradimento della puntata di questa sera, venerdì 30 maggio 2025. Al centro della trama ci saranno Oylum e Tolga ma non solo, Vahit arriverà a Istanbul assetata di vendetta e pronta a metterla in pratica tuttavia avrà a che fare con Mualla che dopo averla umiliata la caccerà via. Nel frattempo Oylum, venuta a sapere dell’intervista a Selin si infurierà e non poco.

Guai in vista anche per Selin che si recherà dalla polizia per denunciare Tolga, ma Oltan scoprirà subito che le accuse nei confronti del figlio sono infondate e si recherà da Selin. A questo punto ci sarà un violentissimo scontro tra l’uomo e la giovane ed Oltan arriverà al punto di minacciare Selin di cacciarla di casa. Nel frattempo dalle anticipazioni Tradimento si scopre che Mualla incoraggerà Kahraman a conquistare Oylum, ovviamente non per motivi sentimentali ma solo per un proprio tornaconto: spera che la giovane si innamori del giovane e chieda il divorzio da Behram prima che quest’ultimo muoia.