Tutto quello che ho è la fiction con protagonista Vanessa Incontrada che sta appassionando il pubblico di Canale5 settimana dopo settimana, ancora di più dopo la sua intervista rilasciata a Verissimo. Però c’è un cambio di programmazione che bisogna segnalare appunto al publico che lo sta seguendo con una certa attenzione.

Stasera andrà in onda una nuova puntata della fiction Mediaset, ma la prossima settimana subirà un cambio: infatti non andrà in onda mercoledì bensì martedì 22 aprile. Il motivo è semplice: perché mercoledì è previsto in prima serata la partita di Coppa Italia tra Inter e Milan.

Nessuna paura per i fan della fiction Tutto quello che ho: la prossima settimana andrà in onda di martedì invece che di mercoledì per far spazio a una partita di calcio. Le avventure di Vanessa Incontrada, quindi, cambieranno soltanto giorno. Ma cosa succederà nelle prossime puntate? Andiamo a scoprirlo.

Non mancheranno i colpi di scena: Lavinia sarà sempre più decisa a continuare a indagare per scoprire il giallo sulla morte misteriosa della figlia. Poi bisognerà capire i motivi della morte di Camilla oltre al fatto che sua mamma vuole andare fino in fondo alla faccenda per far sì che la giustizia trionfi una volta per tutte e che l’aguzzino possa ottenere una giusta punizione. Marco, intanto, continuerà a credere alla colpevolezza di Kevin mentre sua moglie non si troverà d’accordo e infatti gli si avvicinerà arrivando ad abbandonare ogni pregiudizio.