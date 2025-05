Ulisse – Il piacere della scoperta: perché questa sera non va in onda su Rai 1?

Questa sera, lunedì 5 maggio 2025, su Rai 1 non andrà in onda Ulisse – Il piacere della scoperta, il viaggio documentaristico condotto da Alberto Angela e che ogni volta ci porta nel mondo della scienza, della storia, dell’arte e non solo. Dopo il grande successo de La Sicilia di Montalbano, speciale andato in onda lo scorso febbraio, il conduttore nelle scorse settimane ha riproposto altre interessanti ed inedite puntate all’insegna della scoperta.

Alberto Angela/ "Ero un predestinato a divulgare. In questo mestiere contano curiosità e conoscenza"

Dal racconto della figura di Van Gogh, che ha reso celebre la sua arte in tutto il mondo attraverso l’utilizzo geniale della luce e dei colori, alla scoperta della bellezza di Londra raccontata attraverso la musica e le canzoni degli artisti che hanno fatto la storia, dai Beatles a Amy Winehouse. Infine, un viaggio nella bellezza di Istanbul nella puntata andata in onda lo scorso lunedì sera, il 28 aprile, alla scoperta della città che si divide tra Europa e Asia.

Chi è Alberto Angela/ "Mio padre Piero? Era un giornalista, io un ricercatore, avevamo due approcci diversi"

Lucrezia Borgia, la realtà di un mito: quando andrà in onda lo speciale

Ma perché Ulisse questa sera non va in onda su Rai 1? Tra gli appuntamenti inediti di questa nuova stagione c’era anche lo speciale Lucrezia Borgia, la realtà di un mito, un approfondimento sulla controversa figura della celebre dama rinascimentale, figlia illegittima di papa Alessandro VI. Tuttavia in palinsesto la puntata non è presente in programma, dal momento che questa sera su Rai 1, in prima serata, debutterà la nuova fiction crime Gerri con protagonista l’attore Giulio Beranek.

Resta dunque un’incognita in palinsesto il destino di Lucrezia Borgia, la realtà di un mito, l’ultimo speciale di Ulisse – Il piacere della scoperta della stagione 2025. In attesa di aggiornamenti in merito, si può avanzare l’ipotesi che l’appuntamento con lo speciale verrà riproposto nel corso delle prossime settimane o direttamente in estate.

Piero, chi è il padre di Alberto Angela? Com'è morto/ Malattia tenuta nascosta fino all'ultimo