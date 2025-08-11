Perchè Un posto al sole non va in onda da oggi? Quando torna e tutto quello che devi sapere sullo stop dell'amatissima soap.

Perchè Un Posto al Sole non va in onda da oggi 11 luglio 2025: cos’è successo al palinsesto Rai 3

Un Posto al Sole si ferma per un po’. Come sta succedendo per diversi programmi e fiction, anche la soap più amata d’Italia non andrà in onda come sempre alle 20.55, saltando lo storico appuntamento. Al contrario di quanto si pensava, Rai 3 non ha mandato in onda nessun indizio riguardante la fine della serie, nemmeno una carrellata dei best of, come spesso succede quando termina una fiction. Ma passiamo subito a scoprire cosa andrà in onda al posto di Un Posto al Sole e come mai il palinsesto è cambiato così bruscamente.

Oggi lunedì 11 luglio Un Posto al Sole non va in onda su Rai 3, lasciando l’access prime time e dando spazio a Piero Chiambretti con lo show di Fin che la barca va. Anche in questo caso si tratta di repliche, ma resta comunque una grande novità per la programmazione di questo agosto. A differenza dello scorso anno dove prima della pausa di Un Posto al Sole andavano in onda i momenti più belli della stagione, quest’anno l’interruzione è stata piuttosto brusca e gli spettatori si sono ritrovati senza annunci da parte di Rai.

Un Posto al Sole, quando torna? La data ufficiale

Un Posto al Sole è in vacanza, ma non ci lascia per sempre. Se siete dei fan della soap opera, segnatevi questa data: lunedì 25 agosto. Mancano dunque circa quindici giorni al ritorno della soap e potremo scoprire come vanno avanti le vicende tra Antonietta e Marina, o se Maddalena e Gennaro diventeranno finalmente una coppia. Non solo, si farà chiarezza anche sul litigio tra Gianluca e Alberto, altra situazione che sta tenendo gli spettatori col fiato sospeso.

Ricapitolando, Rai 3 non ci ha dato tempo di metabolizzare la fine di Un Posto al Sole, e bruscamente ha deciso di mandare in onda le repliche di Fin che la barca va di Chiambretti, uno show che andrà in onda ogni sera dalle 20.50 tranne martedì 12 agosto dove verrà trasmessa l’Opera all’Arena di Verona. Per chi intanto volesse rivedere le puntate di Un Posto al Sole, vi ricordiamo che sono sempre disponibili su Rai Play.