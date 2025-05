Un posto al sole, perché non va in onda oggi giovedì 1 maggio 2025

Nella giornata di oggi, giovedì 1 maggio 2025, i palinsesti televisivi vanno incontro ad una drastica rivoluzione per via della giornata festiva e della messa in pausa di molte trasmissioni che tradizionalmente ci fanno compagnia in settimana. Tra queste troviamo Uomini e donne e il serial turco Tradimento, in onda ogni giorno su Canale 5, ma non sono soltanto il dating show di Maria De Filippi e l’amatissima serie turca a prendersi una pausa eccezionale questo pomeriggio.

Passando sul fronte Rai, infatti, anche Un posto al sole questa sera non andrà in onda e si concederà una pausa considerato il giorno di festa. Il motivo è presto detto, dal momento che la terza rete Rai ogni anno, nel giorno della Festa dei Lavoratori, accoglie nel suo palinsesto il tradizionale ed annuale appuntamento con il Concertone del 1° maggio, che riempirà di musica Piazza San Giovanni a Roma con tantissimi artisti sul palco e la presenza di Noemi, Ermal Meta e BigMama in veste di conduttori.

Un posto al sole lascia spazio al Concertone: quando torna la soap di Rai 3

Presto detto, dunque, il motivo per cui Un posto al sole questa sera non andrà in onda su Rai 3: il Concerto del 1° maggio, infatti, occuperà ampio spazio dalle 15.15 del pomeriggio per poi proseguire con una seconda parte dalle 20.00 fino a mezzanotte, rivoluzionando così il palinsesto. Una pausa alla quale la soap opera è ormai abituata da tantissimi anni, considerata la rilevanza mediatica e l’importanza che un evento come il Concertone del 1° maggio riveste.

Ma per i fan della serie sono in arrivo buone notizie, dal momento che Un posto al sole tornerà regolarmente in onda a partire da domani, venerdì 2 maggio 2025, sempre su Rai 3 e con un doppio imperdibile appuntamento. La soap andrà infatti in onda dalle 20.50 circa, il tradizionale orario di inizio, e andrà avanti sino alle 21.55 con ben due puntate consecutive. Un appuntamento extra large che farà sicuramente felici i fan.

