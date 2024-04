Perché un solo eliminato al serale Amici 2024 nella terza puntata?/ I precedenti e la motivazione

Perché c’è una solo eliminato nel terzo serale di Amici 2024: il format della gara

La registrazione del terzo serale di Amici porta sullo schermo una grande novità per questa edizione. Dopo due puntate con ben 4 eliminati totali, questo terzo appuntamento vedrà solo eliminato ad Amici 2024. La prima manche, dunque, non si concluderà con un eliminato definitivo, bensì con un eliminato provvisorio, e sarà così per le successive due manche. Ciò vuol dire che, alla fine delle tre manche, ci saranno tre eliminati provvisori che si sfideranno. Alla fine delle esibizioni, uno sarà immediatamente salvato e gli altri due attenderanno l’esito in casetta. Solo lì, infatti, Maria De Filippi annuncerà l’eliminato definitivo.

Amici 23 Serale 2024/ Anticipazioni registrazione ed eliminato 6 aprile: Lil Jolie finisce a rischio, poi…

Partiamo col dire che sarà così per le prossime puntate fino alla finale. Salvo colpi di scena, il serale di Amici 2024 vedrà solo un eliminato nelle puntate ‘normali’ del talent di Maria De Filippi, e c’è un motivo ben chiaro.

Stop al doppio eliminato ad Amici 2024: il motivo

Perché da due eliminati si è passati ad una sola eliminazione? Non è una novità al serale di Amici 2024. Negli ultimi anni, il serale è partito sempre con due concorrenti eliminati per poi diminuire a una soltanto alla terza/quarta puntata. Il motivo sta nel numero di puntate previste per il serale di Amici 2024: in finale potrà arrivare soltanto un certo numero di allievi (solitamente 4, in casi eccezionali 5), dunque le eliminazioni devono combaciare con questo numero di allievi finalisti. Si predilige, dunque, utilizzare la doppia eliminazione nella fase iniziale del serale, quando gli allievi sono ancora tanti e l’impatto sulle sfide è meno forte. Finora, al serale di Amici 2024, sono stati eliminati quattro allievi: i ballerini Nicholas Borgogni (squadra di Emanuel Lo), il ballerino Giovanni Tesse (squadra di Raimondo Todaro), il ballerino Kumo (allievo di Emanuel Lo), e il cantante Ayle (squadra di Anna Pettinelli).

Sofia Cagnetti sfodera la voce e sorprende tutti ad Amici 2024/ Le reazioni al nuovo talento

Se volete scoprire quali sono gli allievi a rischio eliminazione nel secondo serale di Amici 2024, cliccate qui.











© RIPRODUZIONE RISERVATA