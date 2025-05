Perché Uomini e Donne non va in onda oggi, giovedì 29 maggio 2025? Programmazione stravolta per la scelta di Gianmarco Steri

Colpo di scena inaspettato nel daytime di Canale5, perché Uomini e Donne non va in onda oggi, 29 maggio 2025? I tanti telespettatori del dating show che come ogni giorno attendono le 14.45 per seguire le vicende delle dame e dei cavalieri del Trono Over e dei tronisti e dei corteggiatori del Trono Classico oggi resteranno delusi perché il programma dei sentimenti condotto da Maria De Filippi non andrà in onda. L’ultima puntata della stagione televisiva è stata trasmessa ieri.

Perché Uomini e Donne non va in onda oggi, 29 maggio 2025? Il motivo è presto detto, come ampiamente annunciato Mediaset ha deciso di trasmettere in prima serata la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. Il bel tronista romano ha catalizzato l’attenzione del programma sin da settembre quando è sceso come corteggiatore di Martina De Ioannon, quest’ultima ha scelto Ciro Solimeno e la De Filippi ha proposto al 29enne il ruolo di tronista, che lui ha accettato. Il suo percorso è stato contraddistinto da alti e bassi ed alla fine ha scelto di proseguire con solo due corteggiatrici: Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato, che tra le due sceglierà come compagna per la vita?

Salta la puntata di oggi di Uomini e Donne: cosa al suo posto e quando va in onda la scelta di Gianmarco Steri

Palinsesto di Canale5 stravolto, dunque, la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne tra Nadia e Cristina andrà in onda venerdì in prima serata a partire dalle 21.30 e fino alle 23.30 circa facendo slittare la soap turca Tradimento che andrà in onda in seconda serata dalle 23.30 circa. Salta la puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 29 maggio 2025 ed al suo posto va in onda un doppio episodio della dizi turca The Family che poi lascerà spazio al Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino. Nel dettaglio, dunque, oggi nel daytime di Canale5 andranno in onda Beautiful, Tradimento, l’Isola dei famosi, The Family con un doppio episodio e Pomeriggio Cinque.