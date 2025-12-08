Perché Uomini e donne non va in onda oggi 8 dicembre 2025: salta anche l'appuntamento con Amici in tv

Salta il consueto appuntamento di Uomini e donne oggi su Canale Cinque. Il programma Mediaset non andrà in onda sul piccolo schermo come ogni pomeriggio, nel giorno dell’Immacolata Concezione Mediaset rivede i palinsesti e lascia spazio alle soap turche che hanno tanto interessato i telespettatori nei mesi scorsi.

Nuovi episodi di Beautiful e della soap turca Forbidden Fruit, che terranno compagnia al pubblico di Canale 5 dalle 14.45 fino alle 16.25. Ci saranno dunque delle sorprese interessanti per i fan abituati delle serie turche, un turno di riposo per Maria De Filippi e il suo dating show di Canale Cinque, come rivelato dalla pagina ufficiale del programma Mediaset. Ci sarà dunque spazio per rifiatare per i tronisti e le troniste che stanno tenendo compagnia al pubblico in queste settimane. Da domani riprenderà il tradizionale appuntamento a partire dalle 14-45 su Canale Cinque, sempre prima del talent Amici, in onda come al solito con il daytime. Vedremo invece nelle prossime settimane cosa accadrà, ma la programmazione riprenderà in maniera del tutto regolare, salvo colpi di scena.

Perché Uomini e donne non va in onda oggi 8 dicembre: salta anche Amici

Giornata di riposo per i programmi di Maria De Filippi. Il talent Amici non andrà in onda oggi lunedì 8 dicembre 2025, proprio come accadrà con Uomini e donne. Non ci sarà spazio il talent, ma vedremo una puntata prolungata de La forza di una donna, che al posto del solito inizio fissato alle 16.05 andrà in onda leggermente dopo.

Sia il dating show che il talent di Maria De Filippi riprenderanno posto sul piccolo schermo a partire dalla giornata di domani, quando i palinsesti torneranno alla normalità in tv. Spazio alle soap turche per l’8 dicembre.

