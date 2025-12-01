Perché Valentina Piscopo lascia Domenico D’Alterio in diretta al Grande Fratello? Caos al GF: “Mi hai distrutta, voglio vivere senza ansia”

Perché Valentina Piscopo lascia Domenico D’Alterio in diretta al Grande Fratello? L’amicizia con Bendetta Stocchi continua

Il Grande Fratello sta per giungere al termine, mancano solo un paio di settimane prima del gran finale e protagonista assoluto di questa edizione è stato il triangolo formato da Domenico D’Alterio, la compagna Valentina Piscopo, madre di sua figlia Paola, e Benedetta Stocchi coinquilina nella Casa con cui è nata un’amicizia speciale. Proprio il rapporto troppo intimo e confidenziale tra il compagno e la 25enne ha spinto Valentina ha chiedere numerosi confronti con il suo uomo, è persino entrata in Casa per un paio di giorni spiegando che la vicinanza non le piace per nulla e il gieffino ha dunque preso le distanze da Benedetta.

Tuttavia nonostante Domenico D’Alterio si sia allontanato da Benedetta Stocchi, ed evitato situazioni ambigue, Valentina Piscopo nei giorni scorsi è sbottata nuovamente sui social e nella puntata di questa sera entrerà in Casa per avere un nuovo confronto con il suo compagno e lo metterà davanti ad una scelta che secondo molti è la rottura definitiva. Valentina Piscopo lascia Domenico D’Alterio in diretta al Grande Fratello? Nei giorni scorsi la donna si è lasciata andare ad una serie di frecciate e stoccate sui social che non lasciano spazio a dubbi. Del resto Valentina nei giorni scorsi aveva già lasciato il compagno, sempre via social, salvo poi pentirsene e ritrattare.

Grande Fratello, Valentina Piscopo lancia una pesante frecciata al compagno Domenico D’Alterio: “Voglia di vivere senza ansia”

Scendendo nel dettaglio, nelle scorse ore Valentina Piscopo ha pubblicato una nuova storia su Instagram al veleno contro Domenico D’Alterio al Grande Fratello, dicendosi distrutta e affranta per tutto quello che ha subito e continua a subire. Già in passato Valentina aveva scritto: “Continui con questa amicizia senza curarti del mio malessere…Mi vergogno di te come uomo pensavo di avere un castello ma era solo sabbia. Sono profondamente delusa e amareggiata” E non è tutto in una serie di storie non si è risparmiata con le frecciate: “Siamo tutti cattivi in una storia raccontata male. È solo questione di tempo.” E poi ancora spiegando anche i motivi del perché ha intenzione di lasciare Domenico ha ammesso: “Alla spensieratezza di questi momenti ma soprattutto alla voglia di vivere senza l’ansia di dover sopravvivere ! A me io devo sempre tutto!”

