Valeria Golino e la storia d’amore con Riccardo Scamarcio

Valeria Golino è una delle attrici più amate del cinema italiano. La sua vita sentimentale è legata con un filo al cinema avendo avuto storie con colleghi tra i quali spicca anche il nome di Riccardo Scamarcio. Il primo incontro tra la Golino e Riccardo Scamarcio è avvenuto proprio sul set. Era il 2006 ed entrambi erano impegnati sul set del film “Texas” dove scattò la famosa scintilla. Nonostante i quindici anni di differenza, tra i due attori nasce un sentimento forte e profondo che li porta a vivere un’intensa storia d’amore. La coppia ha sempre vissuto con molto discrezione la relazione mostrandosi raramente insieme se non nelle occasioni ufficiali.

Oltre ad aver formato una coppia nella vita, Valeria Golino e Riccardo Scamarcio hanno spesso collaborato insieme sul set. La loro sembrava una storia destinata a non finire mai ma nel 2016, dopo dieci anni di vita insieme, i due si sono detti addio.

Valeria Golino e la causa della fine della relazione con Riccardo Scamarcio

Nel 2018, nel salotto di Verissimo, Valeria Golino aveva parlato della fine della storia d’amore con Riccardo Scamarcio descrivendola come “un’enorme delusione, credo che questo sia normale. Se non ci fossero le delusioni non ci si lascerebbe mai”. Valeria Golino è tornata a parlare della relazione, ormai finita, con Riccardo Scamarcio nel salotto di Belve, nella puntata in onda martedì 26 novembre 2024.

Tra le tante domande che Francesca Fagnani ha rivolto all’attrice non è mancata quella relativa al rapporto con Scamarcio e alla successiva rottura. Parlando dei suoi amori passati, infatti, la Golino ha risposto in modo sincero spiegando di aver sempre considerato Riccardo Scamarcio come “l’uomo della mia vita”.