Valeria Marini e Pamela Prati: cos’è successo davvero al compleanno di Leo Gullotta

Ormai a Ne vedremo delle belle stanno uscendo tutti gli altarini tra le showgirl, in particolare nell’ultima puntata si è parlato molto della lite tra Valeria Marini e Pamela Prati. La loro bagarre risale a ormai trent’anni fa, dato che a La Volta Buona con Caterina Balivo e Giovanni Ciacci hanno raccontato nel dettaglio quanto successo in quegli anni. Ci tocca fare un salto nel 1996, quando alla festa di compleanno di Leo Gullotta succede l’inimmaginabile.

A parlarne è Pamela Prati che già nel 2001 aveva spiegato che Valeria Marini in quell’occasione le aveva detto delle cose e lei le aveva risposto a tono. Come hanno dichiarato entrambe a Ne vedremo delle belle, si conoscevano a vicenda per fama, ma prima non avevano avuto nessun rapporto. Valeria Marini, successivamente aveva chiarito ulteriormente la questione, dichiarando: “Non è stato un battibecco, ho subito un’aggressione e porto ancora le cicatrici sul braccio, non c’era bisogno di scuse perché ti avevo già perdonata. Dimentichiamo tutto, sei stata molto carina“.

Pamela Prati smentisce la rivale: “Non l’ho mai graffiata”

Nonostante le scuse, non si può dire che tra le due scorra ancora buon sangue. Forse si tratta di un modo per celare gli attriti passati, ma stando al loro carattere, nessuna è di facile dimenticanza. Ad esempio, in una puntata di Belve del 2022, Pamela Prati aveva dichiarato di essere stata fondamentale per la carriera di Valeria Marini, parlando bene di lei al Maestro Pingitore per il Bagaglino: “Quindi è anche un po’ merito mio“, dice. Poi chiarisce la questione della presunta aggressione: “Non l’ho mai graffiata, si è graffiata sul bracciale che portavo. Lei è andata all’ospedale ma si è graffiata dal braccialetto, lo ripeto“.

Ovviamente Valeria Marini ha smentito le parole della soubrette, dicendo di essere stata scelta da Ninni (soprannome di Pingitore) grazie ad un provino esattamente come le altre showgirl. Poi spiega che Pamela Prati era ossessionata da lei, e quando se n’è andata dal programma, lei ha semplicemente preso il suo posto senza “rubarle” niente. Chiaramente non sapremo mai la verità dietro al loro litigio, ma a Ne vedremo delle belle continuano a uscire altarini interessanti. Che non abbiano mai fatto pace davvero?