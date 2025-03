Tra Patrizia Pellegrino e Valeria Marini non corre affatto buon sangue a Ne vedremo delle belle. Lo dimostra il fatto che la bionda soubrette ha già mosso critiche e accuse pesanti alla concorrente già dalla prima puntata del programma di Carlo Conti. Infatti, ha dichiarato pubblicamente che la rivale compra i follower su Instagram per essere popolare, illazione che non trova – per ora – alcuna conferma dal web. Ma le tensioni non si placano affatto, dato che negli ultimi giorni sono spuntate alcune indiscrezioni che riguardano direttamente il dietro le quinte di Ne vedremo delle belle: sembra che Valeria Marini sia arrivata a minacciare Patrizia Pellegrino con un mango. Corriamo a scoprire cos’è successo.

Sì, un mango, avete capito bene. E glielo voleva tirare in testa! A farlo sapere è stata la produzione di Ne vedremo delle belle che ha pubblicato su Instagram una clip in cui si vede tutta l’acrimonia tra le due: “Questo mango, quando sarà maturo, lo tiro in testa a Patrizia Pellegrino”, ha dichiarato la soubrette sarda, lasciando i fan senza parole per il gesto fuori luogo. Patrizia Pellegrino, intanto, sostiene di non aver ancora capito come mai la collega sia così tanto arrabbiata con lei: “Davvero non capisco cosa posso averle fatto. È un modo aggressivo e inappropriato”. Secondo alcune voci, Valeria Marini si sarebbe scusata dopo aver sentito le parole di Patrizia, ma ancora non ci sarebbe stata alcuna rappacificazione.

Patrizia Pellegrino e Valeria Marini sono due delle concorrenti di Ne vedremo delle belle, programma condotto da Carlo Conti su Rai 1, che vede sfidarsi dieci prime donne: Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe. La star assoluta, come volevasi dimostrare, pare essere Valeria Marini, che sta facendo di tutto per vincere il programma. Dopo il litigio con lei, la pellegrino ha dichiarato di non voler dar peso ai suoi giochetti: “Ho accettato le sue scuse perché io voglio stare serena e godermela. Sono una giocherellona per natura. Non capisco, però, perché lei da un lato spinge a mantenere l’armonia tra noi e dall’altro invece istiga. Come in questo caso. Perché questo è quello che è successo”. Ci riuscirà davvero?