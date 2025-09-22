Svelato il motivo per cui Valerio e Ary si erano lasciati dopo Temptation Island 2025: sorpresa per i fan a Uomini e Donne
Stasera ultima puntata di Temptation Island 2025 e poi… e poi… dove Filippo Bisciglia si concentrerà sulle coppie di cui non si è parlato la scorsa settimana. Però non si può non parlare di quello che sta succedendo a Valerio e Ary soprattutto in merito a quello che è stato raccontato nella puntata precedente: i dubbi di lui, il ritorno di fiamma con la sua ex fidanzata Sarah, e poi le nubi che si sono schiarite nello studio di Uomini e Donne.
Perché stando alle anticipazioni degli ultimi giorni, in studio torneranno tutti e tre per raccontare le novità sul loro rapporto: dopo le lacrime, la tentatrice ha deciso di perdonare il ragazzo e starci assieme. E come ha reagito la sua ex fidanzata? Prendendola con filosofa, convinta che l’amore alla fine busserà alla sua porta recandole un paniere di felicità.
Temptation Island 2025: perché Valerio e Ary si erano lasciati?
In tutto questo perché Valerio e Ary si erano lasciati dopo Temptation Island 2025 nonostante si siano mostrati uniti? Basti pensare che la ragazza ha anche pianto davanti a Filippo Bisciglia perché stava per innamorarsi di lui. La tentatrice, stufa dei continui ripensamenti di lui con l’ex fidanzata Sarah, aveva deciso di troncare, poi il colpo di scena: il perdono avvenuto nello studio di Uomini e Donne.
Intanto nella puntata in onda stasera, e che segnerà la fine della trattazione di tutte le coppie partecipanti, si parlerà del matrimonio tra Valentina e Antonio, e in pochi c’avrebbero creduto, e poi si scoprirà il futuro sentimentale dei presto genitori Sonia B. e Simone. Infine una proposta di matrimonio inaspettata: quella tra Alessio e Sonia M.