Perché Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio non vanno in onda stasera: a quando slitta lo show e cosa in onda al suo posto: salta Montalbano?

Perché Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio non vanno in onda stasera: a quando slitta show

Colpo di scena nel palinsesto di Canale 5, a poco meno di 24 ora dal debutto in prima serata, Canale 5 ha deciso di far slittare il debutto dello show Gigi e Vanessa Insieme. Perché Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio non vanno in onda questa sera, mercoledì 12 novembre 2025? Il motivo è presto detto, l’unico motivo plausibile è che la rete voglia mettere al riparo il nuovo show da Jannik Sinner. Questa sera, infatti, in contemporanea su Rai 2 e Sky Sport andrà in onda l’atteso match del numero 1 al mondo contro Zverev alle ATP Finals a Torino.

Enzo Iacchetti, chi è l'ex moglie Roberta e perché si è lasciato con Maddalena Corvaglia/ Ha una fidanzata?

Canale 5 scappa da Jannik Sinner e per preservare il suo nuovo show ne fa slittare il debutto. Quando va in onda Gigi e Vanessa Insieme, il nuovo programma di Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio? Resterà sempre nella prima serata di mercoledì e verrà trasmesso a partire dal 19 novembre 2025 salvo ulteriori ed improvvisi spostamenti. Lo show Gigi e Vanessa Insieme è stato annunciato come un grande evento in cui al centro ci sarà la musica, lo spettacolo ed il divertimento e tantissimi ospiti come Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Giorgio Panariello, attori come Claudio Santamaria e grandissimi cantanti come Eros Ramazzotti ed Emma.



Flavia Vento chi è, cosa fa ora, fidanzato e malattia/ "Dopo mesi di studio, sono diventata..."

Gigi e Vanessa Insieme slitta: al loro posto va in onda La notte nel cuore! Salta anche Il commissario Montalbano

Spiegato perché Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio non vanno in onda stasera, mercoledì 12 novembre 2025, non resta che annunciare che cosa va in onda al loro posto: La notte nel cuore. La fortunatissima soap turca e campione di ascolti è stata spostata all’ultimo momento e questa settimana andrà in onda ben tre volte: ieri martedì 11 novembre, oggi, mercoledì 12 e domenica 16. Riuscirà a reggere i colpi e le racchettate di tennis di Jannik Sinner? Nel frattempo in molti si sono chiesti cosa succederà alla puntata di questa sera de Il commissario Montalbano; ebbene per la storica fiction nata dai romanzi di Andrea Camilleri che continua ad essere riproposta in replica non sono previsti cambiamenti.