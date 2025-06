Mentre i naufraghi in Honduras si sgolano tra liti e divergenze, sembra essere Veronica Gentili a farne le spese: la quinta puntata dell’Isola dei Famosi 2025 si apre con una voce fioca, quasi assente. Al di là delle ironie, la conduttrice in realtà ha spiegato di essere non poco sofferente a causa di un problema di salute ma in linea con lo spirito di cui lei stessa si è sempre fatta portavoce, è in prima linea per raccontare le emozioni della serata.

Perchè Veronica Gentili è senza voce all’Isola dei Famosi 2025? Se lo staranno chiedendo tutti coloro che si sono persi l’introduzione della conduttrice in occasione della quinta puntata in onda proprio in questi minuti. “L’avevamo detto che questa sarebbe stata l’Isola dei Famosi più difficile di sempre ed io sono la prova vivente! Ho una laringite acuta ma nonostante tutto sono qui, un vero capitano non abbandona mai la nave!”. Un problema di salute decisamente fastidioso oltre che doloroso; per nulla un freno per la verve di Veronica Gentili che, seppur da lontano, non abbandona i suoi naufraghi.

Dopo la simpatica introduzione per sdrammatizzare i dolori dovuti alla laringite acuta, non perde l’ironia Veronica Gentili anche al primo collegamento con Pierpaolo Pretelli e i naufraghi per la quinta puntata dell’Isola dei Famosi 2025. “Questa sera avrò bisogno di te, con la mia vocina soave…”, scherza la conduttrice parlando con l’inviato per poi rivolgersi direttamente ai concorrenti in Honduras: “Come sentite sono finita senza voce per una laringite terribile ma siccome ho detto a voi di resistere tocca che lo faccia anche io”. Veronica Gentili, con più di un pizzico di rammarico, ha poi concluso: “Sto messa peggio di voi, ed ho mangiato: ho detto tutto!”.