Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri sono stati insieme per diverso tempo ma all'improvviso si sono lasciati. Ecco il vero motivo.

Entrambi inviati de Le Iene, i due hanno fatto sognare i fan con la loro relazione sentimentale. Sono stati insieme per 5 anni dopo un colpo di fulmine che ha fatto cambiare vita ad entrambi. Veronica uscita infatti dalla storia con il collega Stefano Corti, mentre lui si era separato da Eleonora Pedron. Nel mese di giugno 2024, la conduttrice ha all’improvviso annunciato la drastica rottura e lo ha fatto con un post condiviso su Instagram: “Ragazzi ciao. È vero, io e Nicolò ci siamo lasciati ormai da qualche settimana. È stata una bellissima storia, abbiamo spesso condiviso momenti della nostra vita con voi e penso sia giusto rendervi partecipi anche di questo momento”.

All’epoca l’inviata de Le Iene ha preferito non aggiungere altri dettagli all’annuncio, anche se da quel momento sono circolate in rete alcune indiscrezioni sui motivi che hanno portato i due a dirsi addio per sempre.

Ecco perché Ruggeri e De Devitiis si sono lasciati

A parlarne è stato in più occasioni l’esperto di gossip Amedeo Venza, che ha rivelato alcuni dettagli riguardanti l’addio dei volti famosi del programma Mediaset. Il motivo della rottura potrebbe infatti essere legato all’attività del conduttore su Tik Tok. Venza ha infatti dichiarato che Veronica potrebbe essere stata infastidita dalla presenza di lui sul social network e dal suo coinvolgimento nei video con altri personaggi. “A lei dava fastidio questo atteggiamento” – ha continuato lui – “questo io te lo dico per sicuro“. Dalla loro separazione definitiva è trascorso già un anno, ma i loro nomi sono tornati sui più importanti giornali di gossip per via di un “dissing” che sarebbe stato avviato proprio dallo stesso De Devitiis.

A far parlare di loro è stato un video pubblicato dallo stesso conduttore su Tik Tok. Dopo aver postato un selfie, lui ha infatti scritto: “Di tutte le ex che ho avuto, vorrei che ne tornasse solo una, perché mi sono dimenticarlo di mandarla a fan***o”. In seguito, in un altro post, ha invece aggiunto – cantando il brano Rossetto e cioccolato di Ornella Vanoni – un’altra frase che è diventata virale: “Nessuna vendetta perché il karma le/gli darà una persona che gli farà pensare ogni giorno: però quell’altra persona per me lo avrebbe fatto”. Il primo video è in realtà stato cancellato, anche se non è tardata ad arrivare la risposta di Veronica Ruggeri.

Quest’ultima è infatti nuovamente apparsa sui social e ha postato un video che ha come colonna sonora la stessa canzone Rossetto e Cioccolato. “È agosto, sei in Puglia” – ha scritto lei – “hai un presente brillante e un passato che parla ancora di te dicendo bugie“. Tra l’altro, la conduttrice è oggi felicemente legata al suo nuovo fidanzato Giuseppe Zingaro, che ha commentato il video scrivendo: “Quindi sarei io il presente brillante?“. Un altro utente ha invece scritto “In fondo vi amate ancora” e lei ha risposto “ma chi?” con la faccina che ride.