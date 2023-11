Perché Vieri conduce Bobo TV senza Adani, Cassano e Ventola?/ Choc in diretta: “Da oggi sono solo io”

Bobo Vieri spiazza in diretta alla Bobo TV: “Da stasera ci sono solo io”. Cos’è accaduto con Adani, Cassano e Ventola?

“Da stasera ci sono solo io alla Bobo TV”: con queste parole Bobo Vieri, durante la nota trasmissione su Twitch da lui condotta, ha annunciato che la puntata in onda sarebbe stata in solitaria. Chi conosce e segue il programma in questione sa che Bobo Vieri discute di calcio insieme a Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, eppure nessuno dei tre è apparso nella trasmissione del 3 novembre.

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo vittime di un tentativo di furto/ "Volevano usare la tecnica del foglietto"

“Ringrazio Lele, Antonio e Nicola per la loro presenza e collaborazione avuta fino ad oggi”, ha aggiunto Vieri nel suo annuncio, facendo dunque intendere che d’ora in poi i suoi amici e colleghi non appariranno più nella Bobo Tv. Parole che fanno pensare ad una rottura con i tre ex calciatori, le cui motivazioni rimangono però al momento ignote.

Christian Vieri e Antonio Cassano festeggiano il compleanno insieme/ Vacanze in famiglia a Formentera

Bobo Vieri ha litigato con Adani, Cassani e Ventola? Il futuro della Bobo TV

Un colpo di scena incredibile, una notizia che ha spiazzato i fan del programma che ogni venerdì con passione seguivano il quartetto districarsi tra riflessioni calcistiche e aneddoti. “Ora andremo a creare nuovi programmi per tutti quelli che ci seguono da casa e faremo dei format nuovi nei quali vi renderò più partecipi ok?”, ha aggiunto Bobo Vieri all’inizio della sua diretta Twitch, senza aggiungere ulteriori dettagli. Difficile dire se ci sia stata qualche incomprensione tra Vieri e il trio o addirittura una lite. Bisogna però valutare anche un altro possibile scenario, e ovvero che non è da escludere che il trio possa essere impiegato in altri progetti sempre legati alla Bobo TV. Resta il mistero a causa delle mancate spiegazioni da parte dell’ex calciatore. L’unica certezza al momento è l’amarezza di molti fan del programma, che già rimpiangono le risate che il quartetto regalava in diretta.

LEGGI ANCHE:

Bobo Vieri: "Vivo per le mie figlie e mia moglie Costanza"/ "Mio nonno mi manca tantissimo…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA