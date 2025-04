Perché Vincent Van Gogh si è tagliato l’orecchio sinistro? Nuove ipotesi

All’affascinante figura di Vincent Van Gogh sarà dedicata l’intera puntata di questa sera, lunedì 7 aprile 2025, di Ulisse Il piacere della scoperta. Alberto Angela guiderà i telespettatori nella vita e nelle opere del pittore olandese padre del post impressionismo, del suo rapporto con il fratello Theo del suo genio ma si parlerà anche della malattia, e dei problemi psichici che lo porteranno a gesti eclatanti come l’essersi tagliato l’orecchio sinistro o il presunto suicidio, la verità non è mai stata accertata, sparandosi con un colpo di pistola alla tempia. Ma perché Vincent Van Gogh si è tagliato l’orecchio sinistro?

Il 23 dicembre 1888 il pittore si tagliò l’orecchio sinistro e tale evento ed anche documentato da un suo autoritratto in cui però ad essere ferito è l’orecchio destro. Il motivo è presto detto, l’artista ha seguito l’opera guardandosi allo specchio. Perché Vincent Van Gogh si è tagliato l’orecchio sinistro? Non è facile trovare la risposta certa ma in tutti questi anni sono state formulate delle ipotesi. La più accreditata è che tale episodio sia stato causato da una malattia mentale di cui l’artista soffriva unita alla sindrome di Ménière, che causa vertigini, nausea e problemi di udito, mentre altri ritengono che la causa sia stata una lite con il pittore Paul Gauguin.

Vincent Van Gogh si è tagliato l’orecchio dopo una lite con Paul Gaugain e per la sindrome di Meniérè?

Per provare a spiegare perché Vincent Van Gogh si è tagliato l’orecchio sinistro occorre contestualizzare l’evento. In quel periodo il pittore viveva ad Arles con il collega Paul Gauguin, all’inizio i loro rapporti erano ottimi ma in seguito si deteriorano pare per una donna. I due pittori si erano invaghiti della stessa donna, Rachele, una prostituta di Arles. I due artisti litigarono ferocemente e pare che fu proprio la violenta lite tra Vincent Van Gogh e Paul Gaugin a manifestare la malattia, cominciò ad avere allucinazioni e fissazioni e si tagliò l’orecchio con un rasoio. Solo in anni recenti, nel 1990 nella rivista scientifica dell’American Medical Association Jama pubblicò uno studio secondo cui la malattia potrebbe essere stata causata dalla sindrome di Ménière e questa potrebbe essere la vera risposta alla domanda perché Vincent Van Gogh si è tagliato l’orecchio sinistro.