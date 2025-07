Perché Viola come il mare non va in onda oggi 19 luglio 2025? Quando tornano in onda le repliche: scelta fatta da Mediaset

Perché Viola come il mare non va in onda oggi 19 luglio 2025? Mediaset cambia la programmazione: il motivo

Mediaset sta rivoluzionando i palinsesti di Canale5, da settimane sono in atto vere e proprie rivoluzioni per testare programmi e trasmissioni in nuove fasce (come la sfida al momento vinta de La ruota della fortuna nel preserale) o di puntare tutto sulle soap turche. Adesso invece dei importanti cambiamenti riguardando anche le repliche della fiction con protagonista Francesca Chillemi e Can Yaman. Perché Viola come il mare non va in onda oggi 19 luglio 2025 il motivo è presto detto e non ha a che fare con gli ascolti.

Semplicemente nella giornata di oggi, sabato 19 luglio 2025, Mediaset ha deciso di rendere omaggio al giudice Paolo Borsellino, ucciso in un attentato mafioso esattamente 33 anni fa, trasmettendo la fiction a lui dedicata Paolo Borsellino con Giorgio Tirabassi nel ruolo del giudice ed Ennio Fantastichini interprete del magistrato Giovanni Falcone. Ed è questa la ragione del perché Viola come il mare non va in onda oggi, 19 luglio 2025 nel giorno del terribile anniversario della Strage di Via D’Amelio Canale 5 ha deciso di rendere omaggio alla figura dei due uomini di legge.

Gli appassionati della fiction di Canale5, tuttavia, possono tirare un sospiro di sollievo perché le repliche della prima stagione di Viola come il mare torneranno in onda già da domani sempre a partire dalle 15.40 su Canale5. Per quando riguarda, invece, la nuova stagione e la messa in onda delle puntate inedite al momento non ci sono notizie ufficiali. Viola come il mare 3 si farà anche se non ci sarà Can Yaman sostituito dall’attore argentino Rodrigo Guirao Diaz ma le riprese sono slittate a causa della gravidanza di Francesca Chillemi e dunque non si sa quando andrà in onda la terza stagione di Viola come il mare molto probabilmente nella primavera del 2026 o giù di li.