Vittoria Puccini è una delle attrici più richieste nel mondo del cinema in Italia, ma è anche la ex compagna di Alessandro Preziosi. Un amore nato sul set durante le riprese della serie cult “Elisa Rivombrosa”. Chi non ricorda la storia d’amore tra la povera Elisa e il Conte Fabrizio Ristori? Un amore che ha appassionato milioni di telespettatori e che ancora oggi ha un seguito pazzesco. Tra i due la scintilla è nata durante le riprese regalando così un vero e proprio sogno ad occhi aperti ai fan che hanno seguito con grande entusiasmo la loro relazione iniziata nel 2003. Va detto che inizialmente i due hanno smentito tramite i media che ci fosse del tenero, forse un modo per tenere spenti i riflettori sulla loro vita privata e sentimentale. Poi sono usciti allo scoperto e dopo alcuni anni d’amore hanno annunciato la nascita della figlia Elena venuta al mondo nel 2006.

Nonostante la nascita della figlia, la coppia entra in crisi annunciando nel 2010 la separazione. E’ la fine di un idillio che ha fatto sognare milioni di fan che speravano anche in un matrimonio di cui si è vaneggiato a lungo tra ipotesi di notte a Capri. Ma come mai è finita tra Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi?

Perché Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi si sono lasciati?

Stando ai ben informati, Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi si sono lasciati per via di un tradimento dell’attore. L’attore, infatti, è stato immortalato dalla pagine del settimanale Chi intento a baciare la modella Giorgia Pagliacci. Le foto non hanno lasciato alcun dubbio con l’attore che chiese scusa pubblicamente alla compagna Vittoria Puccini parlando di una sola notte di passione. A smentire la cosa è stata la modella Giorgia Pagliacci che, ospite di Barbara D’Urso, confessa che la sua conoscenza con Preziosi andava avanti da diversi mesi. Alla fine le bugie e il tradimento dell’attore portano Vittoria Puccini a lasciarlo definitivamente dopo una lite furiosa finita anche in pasta ai magazine di gossip.