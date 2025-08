Perché Vittorio Brumotti e la fidanzata Annachiara Zoppas si sono lasciati: rottura inaspettata, spuntano i motivi e le parole d'addio

Vittorio Brumotti e la fidanzata Annachiara Zoppas si sono lasciati: l’annuncio inaspettato

Senza alcun preavviso ed in maniera spiazzante il gossip dell’estate 2025 si accende con una nuova coppia scoppiata: Vittorio Brumotti e la fidanzata Annachiara Zoppas si sono lasciati. Ad annunciare la rottura è stato lo stesso inviato di Striscia la notizia che con toccante messaggio via social ha annunciato la fine della loro relazione, senza nessun risentimento e rancore ha annunciato che dopo sette anni il loro amore è finito ma resta la stima ed il rispetto e per questo augura tutto il meglio alla sua ormai ex fidanzata Annachiara.

Perché Vittorio Brumotti e la fidanzata Annachiara Zoppas si sono lasciati? Senza scendere troppo nei dettaglio è l’inviato di Striscia la notizia e conduttore di Paperissima Sprint a spiegare che la decisione di separarsi è stata condivisa perché entrambi si sono accorti che la loro relazione è giunta al capolinea: “Le nostre strada si separano dopo 7 anni meravigliosi, frutto di un amore con la A maiuscola e in cui ci siamo aiutati molto reciprocamente. Si tratta di una decisione che abbiamo preso di comune accordo e auguro tutto il meglio ad Annachiara a cui sarò sempre legato da un affetto e una stima profondi”.

Perché Annachiara Zoppas e Vittorio Brumotti si sono lasciati: riserbo sui motivi della rottura

La storia d’amore tra Vittorio Brumotti e la fidanzata Annachiara Zoppas era iniziata nel 2018. Fin da subito, la coppia aveva scelto un basso profilo, evitando di condividere dettagli della loro vita privata sui social. Di recente l’inviato aveva confessato che la scelta di non condividere sui social scatti con la sua compagna e di mantenere bassa l’attenzione era dovuta anche al suo lavoro e soprattutto alle minacce e intimidazioni che spesso riceve un modo per tutelare la sua relazione. Proprio per questo la loro storia d’amore sembrava forte e solida e la rottura ha sorpreso tutti.