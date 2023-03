Perché Wax del serale di Amici 22 ha una cicatrice sul viso? È vera?

Tra i concorrenti più discussi e al contempo amati di Amici 22 c’è sicuramente Wax. Allievo della squadra di Arisa, Wax è riuscito a conquistare un posto al serale 2023 di Amici grazie alle sue performance mai banali e ai suoi singoli. C’è però un aspetto di Wax che ancora oggi incuriosisce il pubblico e che non è stato mai chiaramente spiegato, ovvero cos’ il segno rosso che il cantante ha sul volto. Si tratta di una cicatrice? Di Un taglio? O invece di un tatuaggio?

Perché Wax di Amici 22 ha un cicatrice sul viso?/ Cos'è veramente il segno rosso

In realtà il cantante non ha mai parlato apertamente del segno rosso che porta sul volto, ma sul web le ipotesi su cosa possa realmente essere sono tantissime. Quella più accreditata è che si tratti di un taglio ‘perenne’, ovvero un graffio che Wax si ‘provocherebbe’ da solo, quasi a voler sottolineare un aspetto ‘da duro’, ormai caratteristico del suo personaggio.

Amici 22 serale 2023, 1a puntata/ Diretta ed eliminati: Rudy e Celentano sfidano i prof!

Wax e la cicatrice sul volto ad Amici 22: le ipotesi del web

In effetti il segno sul volto di Wax sembra un graffio appena fatto, che sta insomma iniziando a rimarginarsi. È almeno così apparso al pubblico di Amici 22 quando l’allievo di Arisa ha iniziato la sua avventura nel talent di Canale 5. Quando però i telespettatori si sono accorti che quel graffio continuava ad esserci, settimana dopo settimana, ecco che sono iniziate le ipotesi sui social. C’è chi d’altronde pensa si tratti di un tatuaggio, chi invece pensa che Wax se lo disegni ogni giorni, come suo tratto distintivo. Magari la verità salterà fuori durante il serale di Amici 2023 grazie ad una domanda diretta posta al cantante in studio.

LEGGI ANCHE:

Amici 22, regolamento del Serale come funziona/ Giuria esterna, eliminazioni, sfide

© RIPRODUZIONE RISERVATA