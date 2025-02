Perché Yulia Bruschi non è presente in puntata al Grande Fratello? Questa è la domanda che in tanti si stanno ponendo fin dall’inizio della diretta, notando l’assenza della modella toscana tra i concorrenti eliminati. Tra l’altro, in tanti credevano che questa sera, lunedì 24 febbraio, ci sarebbe stato un confronto tra Yulia e Giglio, soprattutto alla luce degli ultimi gossip. Solo poche ore fa, il settimanale Chi ha pubblicato delle foto in cui si vede l’ex gieffina abbracciata al suo ex fidanzato, Simone Costa. Questi scatti sono emersi pochi giorni dopo le prime paparazzate dell’ex coppia in un ristorante di Lucca, che avevano già scatenato il caos.

Come se non bastasse, ancora prima era già circolato un video in cui Yulia ballava in modo ravvicinato con un ex tentatore di Temptation Island, alimentando ulteriormente i rumors su un possibile tradimento verso Giglio. Alla luce di tutto ciò, la toscana è intervenuta sui social, spiegando immediatamente di non poter essere presente in puntata semplicemente a causa di una rotazione degli ex concorrenti decisa dalla produzione. Dopodiché, ha colto l’occasione per fare chiarezza sulla sua attuale situazione con l’ex fidanzato, accusandolo di aver orchestrato una vendetta nei suoi confronti.

Yulia Bruschi assente al Grande Fratello: la giovane toscana fa chiarezza e attacca l’ex fidanzato Simone

“Ho voluto appianare la situazione processuale in corso, ma il mio comportamento è stato completamente travisato. Tutto ciò è frutto di una vendetta personale, completamente architettata. Alla luce di una non accettazione della fine di una relazione, si insinua e si mette in dubbio e a repentaglio il mio rapporto con Giglio, io sono sicura della mia scelta”, ha scritto Yulia Bruschi nelle sue storie Instagram. L’ex gieffina ha ammesso di essere stata ingenua nel tentare di instaurare un buon rapporto con l’ex fidanzato, precisando di non aver mai pensato ad un ritorno di fiamma né di aver tradito Giglio.

“Quanto male. Mi sono fidata di chi diceva di volere il mio bene. Tutte le cose che ha fatto dimostrano il contrario e confermano che mi sono fidata della persona sbagliata. Oggi voglio concentrarmi nella mia relazione, nel mio lavoro e nel mio futuro”, ha concluso. A questo punto, chissà se, ora che ha superato la nomination, Alfonso Signorini informerà Giglio di quanto accaduto e se ci sarò un nuovo confronto tra i due fidanzati in una delle prossima puntate del Grande Fratello.