Dopo la vittoria spuntata al Grande Fratello Zeudi Di Palma ha raggiunto l’apice del successo e l’amore che le riserva il pubblico non accenna a diminuire. L’ex Miss Italia si è costruita una fanbase davvero affezionata e non passa giorno che i suoi seguaci non prendano ispirazione da lei. Purtroppo, però, negli ultimi giorni l’ex gieffina è rimasta in silenzio social destando la preoccupazione dei fan che si sono chiesti che fine avesse fatto e il perchè di questa assenza.

L’ex Miss piace tanto per il fatto di rappresentare una donna forte che sa quello che vuole e non solo. Indipendente, fiera delle sue origini, Zeudi Di Palma ha rotto alcuni schemi durante l’ultima edizione del GF diventando un’icona da prendere come esempio. Nel corso del reality, infatti, ha fatto coming out e ha supportato i diritti LGBT, elemento che ha fatto esplodere ancor di più il suo personaggio dentro e fuori dal programma.

Zeudi Di Palma, ecco il perchè della sua assenza: “Sto facendo ciò che amo“

Zeudi Di Palma rappresenta senza dubbio la freschezza dell’ultima generazione, ed è per questo che intorno a lei si si è formata una schiera di fan che non accenna a lasciarla sola. In tutto ciò, anche il suo lavoro è aumentato tantissimo e oggi viene ospitata ad innumerevoli eventi e impegni che la portano spesso lontana dai social. “Come state? Io sono molto incasinata con il lavoro ultimamente, ma super felice perchè sto facendo ciò che amo!!! Vi ringrazio sempre per il supporto e per i meravigliosi regali che mi fate ogni giorno“. Così Zeudi Di Palma ha rotto il silenzio sulla sua assenza spiegando ai fan cosa fosse successo. Dunque, niente di grave, si tratta solo di lavoro!