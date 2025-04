Tanti sono stati gli ex concorrenti del Grande Fratello che dopo aver vissuto la loro esperienza al reality di Canale 5 sono passati nel salotto di Silvia Toffanin, la quale ogni anno ospita i gieffini di ogni edizione. Ad esempio, quest’anno sono passati la vincitrice Jessica Morlacchi, Luca Calvani e la coppia Javier Martinez e Helena Prestes, la quale si è scagliata contro i fan della Miss. Mentre invece non si sono fatti vedere altri concorrenti come Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, anche se a generare un certo clamore è stata l’assenza rumorosa di Zeudi Di Palma.

Perchè l’ex Miss Italia non è stata invitata a Verissimo? A formulare qualche ipotesi sulla sua mancata presenza è stata Grazia Sambruna. La giornalista ha rivelato che sarebbe tutta colpa del suo fandom bello vivace: “Immaginate quanto potrebbe piacere alla Toffanin prendersi insulti per giorni o settimane sotto ai post del programma”. Infatti, quando si parla di Zeudi Di Palma il pubblico è sempre diviso, specialmente sui social. Ciò, fa alzare il rischio di un attacco social dato che le dinamiche sono ancora freschissime e il Grande Fratello è finito da poco.

Zeudi Di Palma, Mattia Fumagalli e Pamela Petrarolo commentano l’assenza a Verissimo

Il fandom di Zeudi Di Palma è sempre stato caratterizzato da un certo fanatismo, cosa che ha fatto tanto discutere il web durante il corso del Grande Fratello tra presunti voti truccati, bot e masse volte a cambiare le dinamiche del reality al fine di portare in alto la Miss. Spesso le Zeudiners sono state anche violente a livello verbale, andando a minacciare di morte e insultare tutti coloro che andavano contro la loro beniamina. Una sorta di idolatria che fa davvero spavento, soprattutto per la violenza contro chiunque osi smentirle. A pronunciarsi su Zeudi Di Palma sono stati anche Pamela Petrarolo e Mattia Fumagalli.

I due si sono ritrovati sui social in una diretta, e il ragazzo ha spiegato che secondo lui, Verissimo ha fatto bene a non estendere l’invito anche all’ex Miss Italia: “Hanno fatto bene a non invitarla, secondo me è giusto così. Le sue fan mi hanno insultato, minacciato di m0rte“, ha detto. Anche il loro video ha subito acceso le Zeudiners, che hanno attaccato i due ex gieffini scrivendo ovunque “è blu“, una parola in codice per sostituire gli insulti. Che dire, almeno si trattengono.