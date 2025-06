Cosa sono percorsi PCTO Maturità 2025 obbligatori da quest'anno e come funzionano: cosa cambia durante colloquio orale e tra studenti interni e privatisti

PERCORSI PCTO MATURITÀ 2025 OBBLIGATORI

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, ex alternanza scuola-lavoro, noti con l’acronimo PCTO, sono la grande novità della Maturità 2025. Fino all’anno scorso erano richiesti formalmente, ma poi veniva concessa una deroga, quindi anche gli studenti che non li avevano completati potevano essere ammessi comunque agli Esami di Stato. Invece, quest’anno è cambiato tutto, perché diventano un requisito obbligatorio, non più derogabile.

Ciò vuol dire che gli studenti dovranno aver svolto almeno il 75% del monte ore previsto dal loro indirizzo di studi per i PCTO; invece, quelli esterni, i cosiddetti privatisti, sono tenuti a dimostrare di aver svolto attività simili, con un monte ore equivalente ad almeno tre quarti di quello previsto per gli interni.

Questa novità è frutto di una “stretta” voluta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha tolto la possibilità di accedere alla Maturità senza aver svolto una parte importante dei PCTO; per cui, chi non rispetta questo nuovo requisito non può essere ammesso agli Esami di Stato.

COSA SONO I PCTO MATURITÀ 2025 E COME FUNZIONANO

I Percorsi PCTO sono sostanzialmente delle esperienze formative (come stage, tirocini, attività di volontariato o progetti) svolte al di fuori dell’aula. Sono attività pensate per aiutare gli studenti a sviluppare competenze pratiche e trasversali (come il lavoro in team, la comunicazione, la gestione del tempo), ma anche a orientarsi nel mondo del lavoro o dell’università.

In alternativa a quelli previsti dal proprio indirizzo di studio, sono possibili anche le attività “assimilabili”, attività che non sono ufficialmente organizzate dalla scuola, ma hanno caratteristiche simili. Si tratta di esperienze che si svolgono in un contesto lavorativo, ma anche non formale, come volontariato o lavori occasionali.

Sono svolte sotto la responsabilità di un tutor o di un referente, ad esempio un datore di lavoro o un responsabile dell’organizzazione. Tra gli esempi vengono citati: lavoro part-time, tirocinio, apprendistato, volontariato strutturato, stage aziendali.

PERCORSI PCTO NEL COLLOQUIO ORALE MATURITÀ 2025

Dei Percorsi PCTO si parlerà dopo le prove scritte, quindi durante il colloquio orale, perché è prevista una parte dedicata: una breve presentazione. Gli studenti possono portare una breve relazione scritta o un lavoro multimediale (presentazione, video, ecc.) per raccontare il significato dell’esperienza, spiegare cosa si è imparato e come questa esperienza ha aiutato a capire meglio cosa fare dopo la scuola, tra università, lavoro e formazione professionale. L’obiettivo è valorizzare l’esperienza sia dal punto di vista formativo sia orientativo.