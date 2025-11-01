Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: Il ladro di fulmini è un Harry Potter in versione mitologica diretto dallo stesso regista, Chris Columbus

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il ladro di fulmini, film su Italia 1 diretto da Chris Columbus

Sabato 1 novembre 2025, in prima serata su Italia 1 alle 21.20, inizia l’avventura fantasy dedicata al giovane semidio Percy Jackson, con la pellicola Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il ladro di fulmini. Si tratta di un film del 2010, tratto dal romanzo omonimo di Rick Riordan, primo di due film basati sulla mitologia greca ambientata ai giorni nostri, in cui dei, eroi e mostri convivono segretamente con gli esseri umani.

VINCITORE E CLASSIFICA BALLANDO CON LE STELLE 2025, SESTA PUNTATA/ Trionfa Fabio Fognini!

La regia è di Chris Columbus, film maker americano conosciuto per blockbuster come Mamma, ho perso l’aereo (1990) e soprattutto per i primi due film della saga di Harry Potter, che questa produzione avrebbe voluto imitare ma che non ha avuto lo stesso riscontro di pubblico.

La sceneggiatura è firmata da Craig Titley e la colonna sonora è composta da Christophe Beck, musicista canadese vincitore di un Emmy Award e apprezzato per le musiche di film come Frozen – Il regno di ghiaccio. La produzione è curata da Fox 2000 Pictures, Dune Entertainment, 1492 Pictures e Sunswept Entertainment, mentre la distribuzione è stata affidata a 20th Century Fox.

Beppe Convertini eliminato a Ballando con le stelle 2025/ Demolito dalla giuria: "Hai smosso la colite!"

Il cast principale vede come protagonista Logan Lerman nei panni del figlio di Poseidone. Lerman si è fatto notare per ruoli in Noi siamo infinito e Fury e interpreterà anche l’unico sequel della serie ovvero Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri (2013). Al suo fianco, troviamo Alexandra Daddario che interpreta Annabeth Chase, figlia di Atena e abile stratega.

L’attrice avrebbe poi ottenuto popolarità internazionale con il reboot di Baywatch e la serie TV True Detective. Completano il cast Pierce Brosnan, celebre per essere stato James Bond in quattro film, Sean Bean, Steve Coogan e le splendide Uma Thurman e Rosario Dawson.

BALLANDO CON LE STELLE 2025, 6a PUNTATA 1 NOVEMBRE/ Diretta: eliminato Convertini! Brilli sfida Coriandoli..

La trama del film Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il ladro di fulmini: un ragazzo scopre di essere un semidio

Percy Jackson è un ragazzo con problemi di dislessia e ADHD che vive a New York con la mamma Sally. Percy è all’oscuro del fatto che suo padre, che non ha mai conosciuto, è nientemeno che il dio greco del mare Poseidone. Quest’ultimo, in un colloquio col fratello Zeus, viene a sapere che a quanto pare il ragazzo avrebbe rubato la Folgore Olimpica: Zeus minaccia, nel caso in cui non venisse trovata, di scatenare una guerra sul pianeta Terra.

Percy, rimane ignaro della sua natura di semidio fino a quando, in una gita scolastica in un museo di storia greca antica, si rende conto di saper leggere perfettamente il greco antico. A quel punto la sua insegnante, la signora Dodds, si trasforma in una Furia e gli ordina di consegnarle la Folgore Olimpica.

Naturalmente il ragazzo non ha la minima idea di cosa si stia parlando e insieme al suo amico Grover (in realtà un satiro che lo protegge) inizierà un’avventura incredibile in cui verrà rapita anche sua madre. Per salvarla e recuperare la mitica Folgore, Percy conoscerà tutti gli abitanti semidei sotto mentite spoglie che si trovano negli Usa, dove l’Empire State Building corrisponde all’ingresso dell’Olimpo e Hollywood all’Ade: scoprirà chi è il vero ladro e scongiurerà il disastro sulla Terra, salvando la mamma.