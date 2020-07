PERCY JACKSON E GLI DEI DELL’OLIMPO IL LADRO DI FULMINI/ Il film in streaming su Nove

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo Il ladro di fulmini, come vedere il film in streaming

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il ladro di fulmini è “il tentativo di creare un nuovo Harry Potter è un clone senza fascino”. Gabriele Niola boccia il film con appena due stellette sulle cinque messe a disposizione da MyMovies. Aggiunge: “Il risultato è una continua strizzata d’occhio al pop e agli oggetti di consumo tra cui Apple e Converse. Però viene messo in secondo piano il fascino e il mistero che dovrebbero circondare lo sconosciuto mondo segreto degli dei dell’Olimpo”. A differenza di Harry Potter sembra attrarre meno il pubblico adulto, ovviamente perché maggiormente banale e con degli errori che risultano evidenti sin dalla fase di sceneggiatura. Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il ladro di fulmini è il film che riempirà la prima serata di Nove, clicca qui per il trailer. Sul sito della rete televisiva avremo la possibilità di seguirlo in diretta streaming, clicca qui per farlo.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo Il ladro di fulmini, in onda su Nove

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo Il ladro di fulmini va in onda su Nove per la prima serata di oggi, martedì 21 luglio, alle ore 21:25. Si tratta di una pellicola del 2010 realizzata grazie ad una co-produzione tra Stati Uniti d’America e Canada alla quale hanno preso parte alcune case cinematografiche tra cui la 1492 Pictures e la Fox Family films mentre la distribuzione è stata gestita dalla Twentieth Century Fox. Regia di questo film è stata curata da Chris Columbus con soggetto tratto dal romanzo omonimo scritto da Rick Riordan mentre la sceneggiatura è stata adattata Craig Titley. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Christophe Beck, il montaggio è di Peter Honess e nel cast sono presenti Logan Lerman, Brandon T. Jackson, Jake Abel, Alexandra Daddario, Catherine Keener, Uma Thurman e Pierce Brosnan.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo Il ladro di fulmini, la trama del film

Ecco la trama di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo Il ladro di fulmini. Il potente dio Poseidone fa la sua comparsa a New York per incontrare in un grattacielo suo fratello Zeus il quale è estremamente arrabbiato per il fatto che qualcuno gli ha rubato la Folgore Olimpica, il che non gli permette di scagliare i suoi fulmini sulla terra. Zeus è convinto che sia stato responsabile del furto Percy Jackson ossia il figlio dello stesso Poseidone per cui un semidio. Zeus da una sorta di ultimatum a suo fratello chiedendo che nel giro di poche ore venga riconsegnata La Folgore Olimpica altrimenti verrà scatenata una guerra senza pari. Intanto, Percy Jackson vive con sua madre e un compagno estremamente rozzo in un piccolo appartamento di New York. Lui è convinto di essere dislessico, ma in realtà grazie ai suoi natali, ha delle capacità che gli permettono di tradurre i testi in greco antico e soprattutto di vedere dietro a delle immagini la realtà dei fatti.

Il suo più grande amico è Grover che in realtà è un essere mitologico scelto da Poseidone per aiutare lo stesso Percy Jackson nella sua vita e proteggerlo soprattutto dai possibili attacchi di altre creature mitologiche ostili ai semidei. Durante una gita scolastica in un museo di storia greca, Percy si rende conto delle sue capacità tramite le didascalie illustrate dal suo professore Brunner. Durante questa gita viene attaccato da una figura mitologica, che si era travestita da sua professoressa, una Furia, la quale lo accusa di aver rubato la Folgore di Zeus. A questo punto il suo amico si rivela per quello che è ed ossia un satiro mentre il suo professore è a sua volta un essere mitologico che gestisce un campo dove tutti i semi dei possono trovare protezione. Percy insieme al suo amico e soprattutto a sua mamma fugge per raggiungere questo campo ma durante il tragitto vengono attaccati da un potente Minotauro che uccide la mamma. A questo punto a Percy non resta che occuparsi della vicenda ed in particolar modo scoprire dove sia stata nascosta La Folgore Olimpica in maniera tale da evitare questa guerra che sarebbe devastante per tutti.



