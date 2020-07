Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo Il mare dei mostri/ Video, su Nove il fantasy

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo Il mare dei mostri va in onda su Nove per la prima serata di oggi, mercoledì 29 luglio, a partire dalle ore 21:15. Tratta di una pellicola realizzata nel 2013 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche e che fa parte di una piccola Saga tratta dal romanzo omonimo scritto da Rick Riordan mentre la sceneggiatura è di Marc Guggenheim. La regia porta la firma di Thor Freudenthal, le musiche della colonna sonora sono state composte da Andrew Lockington e nel cast sono presenti Logan Lerman, Brandon T. Jackson, Douglas Smith, Leven Rambin, Jake Abel, Grey Damon e Stanley Tucci.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo Il mare dei mostri, la trama del film

Ecco la trama di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo Il mare dei mostri. Circa 7 anni prima che Jackson diviene protagonista dell’avventura necessaria per salvare il mondo e riportare a Zeus La Folgore, viene raccontato come venne progettato il campo mezzosangue con alcuni dei protagonisti che erano intenti a fuggire. Infatti, alcuni dei semidei ancora bambini per mettersi al sicuro dai tentativi di uccisione da parte di esseri mitologici, stanno mettendo in atto la loro fuga verso il campo ma durante le convulse fasi perde la vita Talia, figlia di Zeus. Suo padre per consentirle di vivere in eterno la trasforma in un enorme albero che alimenta una barriera di protezione posta proprio nei confini del campo e che non può essere superata da mostri di vario genere. Ritornando al presente, un giorno mentre Jackson e i propri compagni stanno portando avanti gli esercizi per prepararsi al meglio per eventuali lotte e quant’altro, sono attaccati da un ciclope di nome Tyson.

Tuttavia, quest’ultimo si dimostra essere un altro figlio di Poseidone, per cui fratello dello stesso Jackson. Ha vissuto sempre da solo e soprattutto non ha alcun genere di atteggiamento sociale per cui Jackson poco alla volta si rende conto di come gli debba essere vicino per permettergli anche a lui di essere felice. Purtroppo ci sarà tutt’altro genere di esigenze da soddisfare in quanto il campo viene attaccato da un toro della colchide che è in effetti un vero e proprio toro meccanico. Dopo aver sconfitto questo incredibile essere meccanico, Jackson vede davanti ai suoi occhi comparire il suo avversario Luke il quale gli parla di una leggenda che lo riguarda da vicino e che lo vedrà come protagonista della fine del mondo e quindi dell’Olimpo.

Jackson cerca di capire di quale leggenda si tratti, ma allo stesso tempo deve e vuole occuparsi del ritrovamento del vello d’oro in maniera tale da salvare l’albero di Talia e quindi rendere la barriera danneggiata ancora solida. Infatti, Talia è alle prese con una sorta di malattia che poco alla volta la sta conducendo alla morte. Jackson quindi parte alla volta di una nuova incredibile avventura che lo vedrà competere con incredibili mostri che arrivano dal mare e che soltanto con l’aiuto del suo fratello riuscirà a sconfiggere.

Video, il trailer di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo Il mare dei mostri





© RIPRODUZIONE RISERVATA