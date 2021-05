Perde la fede in mare, la ritrova attorno ad un pesce/ L’avvistamento dopo 4 mesi

Aveva perso la sua fede nuziale nuotando, per poi ritrovarla attorno ad un pesce. E’ accaduto all’australiana Suzie Quintal, che durante le vacanze di Natale del 2020, mentre si trovava presso l’isola di Norfolk, 1.600 chilometri a nord est di Sidney, aveva appunto smarrito il prezioso anello (valore circa 1.000 dollari). Dopo un bagno in mare la donna e il marito avevano provato di tutto pur di ritrovare la fede, chiedendo aiuto anche ad alcune persone del posto in possesso di metal detector, ma ogni tentativo era andato ovviamente vano, e i due coniugi se ne erano tornati nella propria abitazione, sulla Gold Cost, amareggiati e senza il “cimelio”.

Nessuno quindi si sarebbe mai aspettato di rivedere la stessa fede nuziale cinque mesi dopo quegli avvenimenti: lo scorso 10 maggio, infatti, la snorkeler Susan Prior ha pubblicato su una pagina Facebook locale la foto di un piccolo pesce con addosso una fede, un piccolo cefalo che di fatto nuotava con attorno un anello metallico: «Sfortunatamente non sono riuscita ad avvicinarmi abbastanza per vedere bene – specifica la stessa nuotatrice – ma ricordo che qualcuno diceva che un grosso anello d’oro era stato perso nella Emily Bay. È stato mai trovato, e potrebbe essere questo?».

PERDE LA FEDE, LA RITROVA ATTORNO A UN PESCE: “NON POTEVO CREDERCI”

Dopo l’avvistamento, Suzie Quintal è stata avvertita e dopo aver visto le foto non ha avuto dubbi sul fatto che quella fede attorno al pesce fosse proprio la sua. «Non potevo crederci», il commento della donna ai microfoni del tabloid britannico, Daily Mail, per poi dirsi preoccupata per lo stesso pesciolino, che comunque sembra in salute, come specificato dalla Prior: «Fino a questo momento il pesce sembra stare bene – ha dichiarato – ma man mano che crescerà, l’anello finirà per tagliarlo. Il metallo può essere rimosso – ha proseguito la snorkeler – solo catturando il pesce in una rete e sfilandolo delicatamente». La speranza è che questa strana vicenda possa concludersi nel migliore dei modi per il pesce e la donna.

