Perdiamoci di vista è uno dei film più seriosi di Carlo Verdone, dove non manca però la sua solita verve comica. Con lui, una bravissima Asia Argento

Perdiamoci di vista, film su Rete 4 diretto da Carlo Verdone

La domenica pomeriggio di Rete 4 è quest’estate dedicata a Carlo Verdone, questa volta con la messa in onda il 10 agosto, alle ore 14:40, della commedia sentimentale Perdiamoci di vista. Il film è il 13° diretto e interpretato da Verdone e vede al soggetto e alla sceneggiatura lo stesso regista in collaborazione con Federica Marciano. Le musiche sono di Fabio Liberatori che collabora con Verdone fin dai tempi di Borotalco e la produzione è di Mario e Vittorio Cecchi Gori, distribuita da Pentafilm.

Nel cast di Perdiamoci di vista, oltre al solito Verdone, troviamo un’Asia Argento in stato di grazia che interpreta Arianna, una ragazza paraplegica, e che per questo ruolo ha vinto un Ciak d’oro e un David di Donatello. Completano il parterre Aldo Maccione, Anita Bartolucci ed Edmondo Tieghi. Vi è poi un cameo della conduttrice Rosanna Cancellieri che interpreta se stessa.

La trama del film Perdiamoci di vista: la trasformazione interiore di un uomo grazie a una ragazza disabile

In Perdiamoci di vista Gepy Fuxas è un conduttore tv cinico e senza scrupoli che nel suo programma Terrazza italiana è un campione della cosiddetta “tv del dolore”, occupandosi di casi umani in modo superficiale dando in pasto al pubblico vicende private dolorose con morbosità. In una delle puntate intervista una volontaria che si occupa di disabili, ma non ritenendo l’argomento interessante, Fuxas si sofferma sugli aspetti privati della povera signora.

Dal pubblico, una ragazza sulla sedia a rotelle lo rimprovera e per tutta risposta Fuxas risponde che è facile prendere gli applausi quando si è paraplegici e la accusa addirittura di razzismo nei confronti delle persone non disabili. Nonostante la puntata abbia grandi ascolti, il presidente della rete per la quale lavora ritiene che si sia superato il limite della decenza: chiude il programma e lo fa licenziare.

Gepy si rende conto improvvisamente di essere solo e di non avere una vera vita privata, perché tutto dipendeva dalla sua immagine televisiva. Una sera, in un ristorante, viene avvicinato da un presentatore che era stato famoso anni addietro e che adesso lavora per una piccola emittente locale, Giampiero Antonazzi, il quale gli propone la conduzione di un talk show intitolato Galline da combattimento, in cui tre attori fingono di essere persone reali che si insultano mettendo in piazza i fatti propri. Gepy non è convinto e si riserva di decidere.

Un giorno però viene contattato da Arianna, la ragazza paraplegica che nel programma lo aveva contestato, la quale si sente in colpa per avergli rovinato la vita e i due iniziano una frequentazione che sembra destinata a essere intermittente, perché si vedono e si perdono per poi ritrovarsi in circostanze fortuite. Tra i due nasce un’intesa, dove entrambi inizieranno a guardarsi dentro per combattere i propri limiti. Gepy, dopo aver girato la puntata pilota del nuovo talk, abbandonerà definitivamente quel mondo sentendo che non gli appartiene più. Nascerà qualcosa di bello tra lui e Arianna o si perderanno definitivamente di vista?