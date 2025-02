Nel caso in cui venga stabilita – per diverse cause – la perdita agevolazioni prima casa, la Corte di Cassazione in riferimento alla sentenza con il protocollo numero 2505 e in riferimento al 3 febbraio di quest’anno, specifica che sono responsabili tutti coloro che sono titolari di una quota sulla proprietà.

La Cassazione ha anche aggiunto che in questi casi – che approfondiremo presto – si definisce “responsabilità solidale” da ambe le parti, a loro volta tecnicamente definite con il nome giuridico di comproprietari. Ma quindi, entrambi sono soggetti al pagamento delle tasse sulla perdita del benefit sulla prima abitazione?

Perdita agevolazioni prima casa ad ambi i comproprietari

Laddove – per qualsiasi motivo – si verifichi una perdita delle agevolazioni attribuite in precedenza all’atto sulla prima casa, l’Agenzia governativa è in diritto di poter richiedere ai comproprietari di pagare in egual misura le imposte spettanti al Fisco.

In termini giuridici – prima di proseguire – chiariamo il significato di “comproprietario“. Con tal termine si intende la suddivisione di quote appartenenti ad una proprietà, la quale potrebbe trattarsi di un immobile o di un qualsiasi altro bene (anche mobile).

Nel momento in cui decade il beneficio fiscale sulla prima casa l’Agenzia governativa è in diritto di poter contattare tutti i comproprietari e chiedere a loro di pagare le tasse dovute in misura uguale e senza tener conto di una eventuale sproporzione delle quote possedute e acquistate in precedenza.

Il motivo per la quale il Fisco non è in diritto di considerare le quote di cui i comproprietari sono titolari è legato all’obbligazione solidale e definita “passiva“. A stabilirlo sono stati i giudici, che ribadiscono come pur coesistendo una differenza di quote tra le parti, ciò non riguarda in alcun modo l’Agenzia fiscale.

Il nostro suggerimento è di consultare il regolamento fiscale sulla decadenza del benefit per evitare che ciò accada e ritrovarsi in situazioni come quella ipotizzata.