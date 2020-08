PERDONO DI ASSISI 2020, DIRETTA VIDEO/ Cos’è e come ottenere indulgenza San Francesco

È soprattutto nel terribile anno del Covid-19 che la cristianità si stringe attorno a testimonianze come quelle del Perdono di Assisi per rilanciare l’attualità stringente della preghiera e della salvezza davanti al tanto male presente nel mondo: come da tradizione, il Perdono di Assisi è un’indulgenza plenaria che la Chiesa Cattolica offre a chiunque dal 1 agosto fino alla mezzanotte del 2 agosto visiti la Chiesa della Porziuncola, la piccola chiesetta all’interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi dove morì San Francesco. Nel luogo mistico e sacro dove il Santo Poverello usava ritirarsi in contemplazione del Signore e dove e ricevette da Papa Onorio III il 2 agosto 1216 la possibilità di istituire lo strumento del “Grande Perdono” per tutti coloro che sinceramente confessassero i propri peccati e si pentissero per quanto fatto nella propria esistenza. «L’aspetto religioso più importante del “Perdono d’Assisi” e di ogni Indulgenza è la grande utilità spirituale per i fedeli, stimolati, per goderne i benefici, alla confessione e alla comunione eucaristica», si legge nel Santuario di Assisi dove milioni di pellegrini da oltre 8 secoli convergono da ogni parte del mondo per ottenere il perdono varcando “la porta della vita eterna”. Il Covid-19 non ferma il Perdono di Assisi 2020 anche se alcuni momenti saranno diversi dalla consueta tradizioni: è cancellata la Marcia Francescana del 2 agosto mentre per gli ingressi in Basilica bisognerà osservare le indicazioni del servizio d’ordine e il rispetto costante del distanziamento fisico.

PERDONO DI ASSISI, COS’È E COME FUNZIONA

Il Perdono di Assisi è una delle forme di indulgenza plenaria più celebri e antiche della storia cristiana e prende inizio dal lontano 2 agosto 1216 quando S. Francesco, alla presenza dei vescovi dell’Umbria promulgò il Grande Perdono, per ogni anno, in quella data, per chi, pellegrino e pentito, avesse varcato le soglie della chiesetta francescano dove sorge oggi la Porziuncola: «Quello che io domando, non è da parte mia, ma da parte di Colui che mi ha mandato, cioè il Signore nostro Gesù Cristo», era la risposta che San Francesco diede a Papa Onofrio III davanti alle prime resistenze alla proposta sul Perdono di Assisi. Era tradizione che l’indulgenza si concedesse solo ai crociati che partivano in guerra, ma grazie alla straordinaria testimonianza di fede data da San Francesco – e all’intercessione dello Spirito Santo che guidò l’animo del Papa e del Santo Poverello – anche oggi, 800 anni dopo, è possibile recarsi ad Assisi e ricorrere all’indulgenza universale.

IL PROGRAMMA DELLA DUE GIORNI DI INDULGENZA

Qui è possibile trovare l’intero programma del Perdono di Assisi 2020, con l’inizio fissato per le ore 11 di sabato quando fra Michael Perry, Ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori, presiederà la Solenne Celebrazione Eucaristica che terminerà con la Processione di “Apertura del Perdono”. Dalle ore 12 del 1° agosto, fino alle ore 24 del 2 agosto l’Indulgenza plenaria concessa alla Porziuncola quotidianamente si estende a tutte le chiese parrocchiali sparse nel mondo, e anche a tutte le chiese francescane: il 2 agosto invece sarà possibile partecipare alle numerose messe del Perdono di Assisi 2020 (ore 6-8-10-11.30-16.30-18), quella solenne delle ore 11.30 sarà poi presieduta da monsignor Viola. Dopo la recita dei vespri, la Basilica di Assisi Rimarrà aperta fino alle 23. Lunedì 3 agosto, infine, alle 11.30, si terrà la celebrazione eucaristica “finale” con monsignor Rodolfo Cetoloni, vescovo di Grosseto. L’intera due giorni di Perdono di Assisi si svolgerà anche in diretta video streaming sulla WebTv della Porziuncola, sulla app gratuita “Frati Assisi” e sui canali social dei Frati di Assisi.

COME OTTENERE L’INDULGENZA PLENARIA

«Santo Padre a me basta la vostra parola! Se questa indulgenza è opera di Dio, Egli penserà a manifestare l’opera sua; io non ho bisogno di alcun documento, questa carta deve essere la Santissima Vergine Maria, Cristo il notaio e gli Angeli i testimoni»: così la tradizione narra del dialogo tra San Francesco e Papa Onorio III prima della decisione del Vaticano di concedere il Perdono di Assisi come indulgenza plenaria all’intera Chiesa. I giorni per poter ottenere un’indulgenza plenaria della Porziuncola sono in realtà “attivi” tutto l’anno visitando la Basilica di Assisi: ma oggi 1 agosto e domani 2 agosto è possibile per tutte le chiese parrocchiali e le basiliche francescane di tutto il mondo ottenere il Perdono di Assisi. Sono necessarie alcune condizioni per poter accedere e ottenere la completa remissione dei peccati: una confessione, la partecipazione alla Messa e l’Eucaristia, il rinnovo durante la visita della propria professione di fede recitando il Credo e il Padre Nostro, infine pregare secondo le intenzioni del Papa e per il Papa. Da ultimo, serve visitare o la chiesa della Porziuncola oppure una qualsiasi altra chiesa parrocchiale dove si deve rinnovare la professione di fede, mediante la recita del Credo, per riaffermare la propria identità cristiana, recitando infine il Padre Nostro per riaffermare la propria dignità di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo.



